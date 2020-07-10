В крови забурлит авантюризм — гороскоп на 11 июля

20-21 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Марса в Овне добавляет динамики, азарта, драйва, импульсивности, повышает ловкость, улучшает реакцию.

Одновременно, растет тяга к авантюрам, сложным маневрам, двойным играм и порой небезобидным розыгрышам. Не все стоит принимать за чистую монету. Квадрат Луны к Меркурию провоцирует споры. Мелкие разногласия можно сгладить, но важно помнить, что неверный шаг сейчас способен вызвать более серьезные последствия, чем обычная житейская ссора. Силы лучше направить на спорт, энергозатратные дела, быстрое нестандартное разрешение противоречий. Опасно играть с огнем, оружием.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам предстоит сделать очередной хитроумный ход, ловко играя на каких-то противоречиях. Многие Овны совершат его в личных интересах - например, желая вызвать чью-то симпатию. Часть вашей энергии может уйти в разногласия с близкими. Желательно с самого начала знать меру в клоунаде, авантюре, двойной игре или вызывающем поведении: перейдя черту, вы гарантированно поставите себя под удар.

Телец

Сегодня у Тельцов есть искушение втянуться в чужие манипуляции - например, в какой-то «невинный» розыгрыш. При кажущейся легкости такого шага, звезды предупреждают о его скрытом коварстве: мнимые друзья по игре вскоре могут так же посмеяться и над вами. Не лучший день для выбора надежного партнера. Если у вас есть враги, сейчас они носят маску: улыбаются вам в лицо и интригуют у вас за спиной.

Близнецы

Сегодня Близнецам по душе параллельные занятия, особенно, в форме флирта, игры или интриги. Многие Близнецы будут действовать в расчете на будущее, обеспечивая себе выбор или простор для маневра. Не исключено, что вы будете втянуты одновременно в два проекта. Стоит помнить, что при этом для вас удваиваются не только приятные бонусы, но и риски (которые, как подсказывают звезды, довольно высоки).

Рак ‌‌

Ракам сегодня стоит быть осторожнее, следить за своей речью и репутацией. Велик риск оказаться «меж двух огней», на распутье, в профессиональной или юридической ловушке. Нежелательно планировать на этот день консультацию, выступление, собеседование, переговоры, начало сотрудничества, вступление в должность. Опасно преследовать две цели одновременно, не имея поддержки и опыта подобных маневров.

Лев ‌‌

Сегодня в порыве энтузиазма Львы склонны переоценивать свою выносливость. Между тем, первый импульс и первая удача не гарантируют, что у вас хватит дыхания на весь забег. Любое приключение - авантюра, если вы не учли реальность. Не стоит игнорировать свои недомогания и пробелы в техподдержке: любой недочет осложнит вам путь. Возможны проблемы со связью и общением, сбои при передаче информации.

Дева ‌‌

Девам этот день готовит приключение. Хотя бы раз в течение суток вы окажетесь в ловушке, двойственном или забавном положении. Может подвести техника, кто-то из друзей или близких. Даже если у вас все в порядке с реакцией и чувством юмора, не стоит играть с огнем: переход к второй, опасной стороне событий будет моментальным. Спровоцировать кризис может одно неверное слово или один рискованный шаг.

Весы ‌‌

Сегодня Весы уступают инициативу своему партнеру, представителю или противнику, но это мало что меняет. В конечном счете, обе стороны играют в одну игру и одинаково заинтересованы в ее продолжении. И с той, и с другой стороны возможны нечестные ходы: смены масок, «переобувания в прыжке», взаимные передразнивания и прочие фокусы. Стоит быть начеку в переговорах, в процессе сотрудничества, флирта.

Скорпион

Скорпионов в этот день ждут срочные хлопоты, с чужой или собственной подачи. Вероятны споры, шутки, метания между вариантами, короткие командировки. Не исключено, что именно сегодня вам придется оперативно подменить своего коллегу, повозиться с питомцем или что-то отремонтировать. Появится повод освоить нестандартный маневр, блиц-прием. Возможны нетипичные симптомы недомоганий, небольшие травмы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы нуждаются в активном образе жизни. Его может обеспечить спорт, командировка, срочное дело (желательно, с элементами креатива), деловой энтузиазм, любовный азарт или ведение рискованного бизнеса. Прилив энергии и всплеск адреналина позволят заняться двумя делами сразу, провести параллельный бой или сеанс одовременной игры. Родителям стоит позаботиться о подвижных играх для детей.

Козерог

Козерогам день сулит домашние или деловые хлопоты, растущую раздражительность. Придется выбирать между двумя предложениями или вариантами решения. Возможны колебания относительно жилья, автостоянки, способов ремонта дома, раздела партнерских полномочий, разграничения территории, ведения семейного бизнеса. Стоит избегать ссор: компромисс прост в мелочах, но сложен в принципиальном для вас вопросе.

Водолей

Водолеев день зовет к подвижному образу жизни. Это подходящий момент для срочной командировки, велопрогулки, спортивной игры, турпохода, участия в активной тусовке. Не обойдется без приключений в пути, ссор с окружением, сложностей при попытке наладить связь. Возможна минута распутья, выбора, компромисса. Атмосфера драйва, азарта и авантюры станет прекрасным фоном для развития личных симпатий.

Рыбы ‌‌

События этого дня задают Рыбам чересчур напряженный ритм. Многие Рыбы будут рады возможности встряхнуться и внести в свою жизнь немного динамики, но далеко не всем Рыбам удастся долго выдерживать предложенный темп. Звезды советуют не гнаться за более энергичными людьми и ни в одной игре не ставить на кон все. Безопаснее удовольствоваться мелкой удачей: небольшим приобретением, скромным выигрышем.