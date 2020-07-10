Иохан Галунг: «Америка перестанет существовать к 2025 году»

Имя норвежского социолога и математика, специалиста в области анализа и урегулирования конфликтов, основателя и бессменного руководителя движения «Transcend – сеть за мир, развитие и окружающую среду» Йохана Галунга снова появилось у всех на устах после начала протестов в Соединенных Штатах.

90-летний ученый большую часть своей жизни вел активную исследовательскую деятельность, но основную славу снискал благодаря нескольким точным предсказаниям. Журналисты покопались в архивах и с удивлением обнаружили, что среди «глобальных» предсказаний ученого есть несколько поразительно точных и уже сбывшихся. Так, оказалось, что, будучи на очередной конференции в Москве в 1980 году, он сделал громкое заявление о том, что через 10 лет падет Берлинская стена. И тогда же Галунг предрек развал Советского Союза, указав конкретный год события – 1991. Также среди уже свершившихся предсказаний – разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке и вторжение американских войск в Ирак. СМИ дали Галунгу прозвище – «норвежский Нострадамус» и напомнили своим читателям, что ученый неоднократно предрекал печальный конец американской «империи».

Обращаясь к нынешним событиям, ученый говорит о том, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом, он все больше утверждается в своих опасениях о неминуемом развале США. Свое предыдущее предсказание, которое только сейчас начинает сбываться, Галунг высказал в начале нулевых, когда никто не мог усомниться в мощи и незыблемости американской экономики и политики. В своем прогнозе, данном почти 20 лет назад, ученый перечислил целых 14 проблем в экономике и политике США, которые приведут страну к краху. Среди первоочередных он назвал разрыв между финансовым и реальным секторами экономики, сильное социальное расслоение, глубокие экономические и политические противоречия между США и другими мировыми державами. Но что особенно интересно, годом начала распада империи ученый указал именно 2020 и указал, что к 2025 году Америка, как единая страна, перестанет существовать.

СМИ и люди, которые интересуются политическими предсказаниями известных ученых, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, предполагают, что печальный прогноз Йохана Галунга имеет все шансы через несколько лет стать реальностью.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог