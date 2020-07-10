4 способа пробудить интуицию

Интуиция была дана каждому из нас при рождении.

С возрастом жизненный ритм становится таким мощным, что мы забываем про ее наличие. Но есть методы, способные включить нашу внутреннюю навигацию.

Существуют различные виды медитаций, но каждая из них может помочь пробудить интуицию. Дело в том, что именно в процессе медитации мы отключаем наше физическое тело от повседневных забот и тем самым находим связь с духовной составляющей.

Осознание

Нужно уметь отделять мыслительный процесс от интуиции. Мышление является рефлексом для большинства людей, именно поэтому часто мы путаем интуицию с мыслительным процессом. Чем больше человек думает и игнорирует то, что ему подсказывает сердце, тем быстрее мы путаемся в принятии верного решения. Для того, чтобы услышать свою интуицию, необходимо на некоторое время отключать голову.

Высшие силы

Мы можем не верить в конкретного бога, но всегда чувствуем присутствие высших сил. Представляйте белый свет, к которому вы стремитесь, отпустите себя. Попросите у высших сил знак и силы для достижения этого света. «Просите и вы будете услышаны» - эта фраза как раз подходит для данного случая. То, о чем мы просим, является некой личной установкой. В такие моменты очень ясно можно почувствовать интуицию через помощь высших сил.

Доверие

Обратите внимание на то, как работает ваша интуиция и начните ей доверять. У каждого человека она проявляется по-разному. Некоторые люди чувствую ее на физическом уровне, у других она возникает, как четкое понимание ситуации. Главное, доверяйте своей интуиции и она вас не подведет.