Почему нельзя давать в долг соль

Смотрите видео и узнайте, почему народная мудрость не советует давать в долг соль. Забежать к соседу за щепоткой соли - дело обычное, но традиционалисты уверены, что давать в долг соль нельзя. Дело в том, что в прошлом соль считалась символом удачи и благополучия, так что давая соль в долг, а потом принимая обратно, человек отдаёт собственную энергию, но получает чужую, которая не всегда оказывается позитивной. Ролик научит, как быть, если у вас всё-таки просят одолжить соль.

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