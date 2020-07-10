Как ведут себя разозленные знаки зодиака

По мнению астрологов, зодиакальный знак человека влияет на то, как он чаще всего проявляет злость.

Так, Тельцы, Близнецы, Козероги и Водолеи довольно бурно проявляют негодование – зачастую они, можно сказать, готовы пробить дыру в стене от злости. Тем не менее, свой гнев они редко направляют непосредственно на людей.

А вот Овны, Весы, Скорпионы и Стрельцы в первую очередь выскажут все, что накипело, человеку, который их разозлил. Обычно представители этих знаков не скупятся в выражениях, когда злы, отмечают специалисты по звездам.

У Раков, Львов, Дев и Рыб проявление негодования куда как более тихое. Чаще всего от гнева они теряют силы, однако это совсем не значит, что рожденные под этими знаками не злятся.