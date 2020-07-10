Странное явление – слышать свое имя, когда вас никто не звал

Случалось ли с вам услышать, что кто-то окликает вас по имени в пустом помещении или безлюдном месте?

Если такое происходит периодически, то для человека со здоровой психикой – это предвестник важных событий.

1. Судьбоносные перемены. Подсознательно каждый человек предчувствует важные события своей жизни. И если часть из них планируется, например, переезд на новую квартиру или поступление в университет, то некоторые ситуации долго назревают или происходят внезапно, например, встреча с будущим супругом или пожар. В случае важных неожиданных событий нам часто даются предупреждающие знаки свыше, и голос, окликающий нас по имени – один из наиболее явных.

2. Предостережение. Вы можете услышать оклик по имени в ситуации, когда захвачены бурей эмоций, неважно, положительных или отрицательных. Голос тут выступает «отрезвляющим» моментом: он заставляет вас вернуться в реальность и увидеть, что происходит на самом деле и, возможно, уберечь от чего-то: например, не попасть под колеса машины.

3. Активация связи с близким человеком. Если вы услышали, что вас окликает по имени кто-то из близких, кого нет с вами рядом, стоит задуматься, не нужна ли этому человеку ваша помощь. Если такое произошло, постарайтесь связаться с ним и узнать, что происходит в его жизни. Таким окликом проявляет себя наша энергетическая связь с другим человеком, и часто именно она помогает спасти его.

4. Предупреждение о грядущей смерти кого-то из близких. Это крайне редкий мистический случай, когда таким образом человек словно предсказывает свой уход. Такие оклики в основном слышат люди, обладающие мощной интуицией или увлекающиеся магическими практиками.

5. Связь с умершими. Оклики ушедших родственников – явление весьма распространенное. Таким образом проявляется внутренняя связь с умершими близкими, она помогает перенести тяжелую утрату.

6. Призрак в квартире. Часто люди слышат оклики, когда переезжают в новую квартиру или дом. Эзотерики говорят, что так могут «протестовать» старые хозяева или пытаться рассказать о том, что в этом месте произошло что-то нехорошее. В этом случае необходимо провести обряд по очищению жилища, чтобы оклики прекратились.

Если ситуация, когда вас окликают по имени, повторяется, не оставляйте ее без внимания, возможно, это важный знак.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог