Астролог назвала судьбоносную дату для 3-х знаков зодиака

В период с 9 по 19 июля представителей трех знаков зодиака ждут судьбоносные события в жизни. Об этом заявила астролог Тамара Глоба.

Речь идет о Стрельцах, Рыбах и Овнах. В указанный период им стоит проявить особую осторожности.

По ее словам, в это время множество препятствий встретится на пути всех людей, но преодолеть их будет возможно. Это время может принести много слез и расставаний, но не стоит ждать чего-то странного или неожиданного.

По словам астролога, перемен не нужно бояться. Они приведут только к лучшему. Следует настроиться на позитивный лад и принять ситуацию такой, какая она есть.