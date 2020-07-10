Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Астролог назвала судьбоносную дату для 3-х знаков зодиака

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

В период с 9 по 19 июля представителей трех знаков зодиака ждут судьбоносные события в жизни. Об этом заявила астролог Тамара Глоба.

Речь идет о Стрельцах, Рыбах и Овнах. В указанный период им стоит проявить особую осторожности.

По ее словам, в это время множество препятствий встретится на пути всех людей, но преодолеть их будет возможно. Это время может принести много слез и расставаний, но не стоит ждать чего-то странного или неожиданного.

По словам астролога, перемен не нужно бояться. Они приведут только к лучшему. Следует настроиться на позитивный лад и принять ситуацию такой, какая она есть.

Последние новости
Названы знаки зодиака, которым тяжело похудеть
Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала об опасности приворота
Экстрасенс Мехди Вафа назвал лучших отцов по знаку зодиака
Знаки зодиака

Читайте также

Как умные люди общаются с теми, кто им не нравится

Почему нельзя давать в долг соль

Плохая примета: открытый зонтик в помещении