Самсонов день: приметы и запреты на 10 июля

Сегодня православная церковь вспоминает святого Самсона Странноприимца.

Преподобный был врачом и даром лечил больных. Он раздавал милостыню и освободил рабов, служивших у родителей. Самсон дожил до глубокой старости.

Раньше в этот день люди принимались за уборку сена.

Считается, что если сегодня солнечная погода, то ожидается еще семь ясных недель. А вот если пойдет дождь, то в этом году не будет бабьего лета.

Что следует делать в Самсонов день?

Сегодня принято давать милостыню. Если верить примете, чем больше человек отдаст, тем крепче будет его здоровье.

А странников в этот день приглашали в дом и хорошо кормили. Считалось, что это притянет благополучие в семью.

Лекарственные травы сегодня обретают особую силу. Люди верили, что все хорошее, что приснилось в Самсонов день, обязательно сбудется. А плохие сновидения просто нужно нашептать воде, тогда они уйдут.

Что запрещено делать 10 июля?

− Брать чужие деньги с земли;

− Долго смотреться в зеркало;

− Заниматься тяжелой работой по дому и стиркой;

− Конфликтовать со старшими;

− Признаваться в любви и отправляться в путь.

Именины 10 июля отмечают Владимир, Георгий, Юрий, Иван, Антон и Филипп.