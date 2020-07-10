Как умные люди общаются с теми, кто им не нравится

Когда приходится взаимодействовать с неприятным человеком, зачастую это может быть связано с постоянными конфликтами, обидами, недомолвками.

Все это, разумеется, крайне разрушительно влияет на энергетику и способствует потере сил, появлению негатива.

Как же поступать в ситуации, когда человек нам не нравится, а общаться с ним приходится?

Для начала надо постараться свести взаимодействие к минимуму. Вместо того, чтобы обсуждать человека, строить интриги, постараться делать вид, что его нет. Здоровайтесь и прощайтесь, будьте вежливы, а общайтесь, только если этого требует ваша совместная деятельность, в разговоры на посторонние темы не включайтесь. Все максимально кратко и только по делу.

Отказывайтесь от споров, выяснения отношений, любого противоборства. Спор – попытка отнять вашу энергию: со стороны этого человека могут быть провокации, и нужно подумать о том, что будет занимать в это время ваши мысли, отвлекать вас.

Постарайтесь понять, что именно вам неприятно в этом человеке. Он напомнил кого-то? Имеет ценности, с которыми вы не согласны? Совершает действия, которые вы не одобряете? Лучше составить список всего «бесящего» и раздражающего – так энергии будет уходить намного меньше, ведь понимание проблемы – уже половина ее решения.

Уточняйте любые неясности, обзаведитесь документальным подтверждением сказанных друг другу слов. Возьмите за правило в каждой неприятной и непонятной ситуации переспрашивать: «правильно ли я вас понял, что…» и сообщать человеку то, как вы поняли ситуацию.

Обзаведитесь единомышленниками. Нет, это не те, с кем можно обсуждать, какой это ужасный человек, а те, с кем можно и нужно обсуждать другие вопросы, которые захватят ваше внимание. Ведь любое «перемывание косточек» – это ваша энергия, которая пойдет этому человеку, а вы не сможете потратить ее на что-то, важное для вас.

Диана Сабитова