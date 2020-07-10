Как парад планет повлияет на жизнь знаков зодиака

У нас на небе парад планет марширует. Марширует, улыбается и машет – и это не только выглядит зловеще, но и отражается на каждом смертном человечишке. Нам страшно, знакам зодиака – тоже, а вам?

Парад планет натравит Овна на работу. Красотка будет работать так, словно у нее за спиной собралось все начальство, и ничего, что она на удаленке. Зато повышение получит, но только что делать с ним будет, когда ее отпустит – непонятно.

Планеты вдруг развяжут Тельцу копытца и предоставят всю свободу действий. Вот тогда-то красотку и понесет во все тяжкие: маниакальная уборка, отчаянная переработка, курсы по английскому, танцы и актерское мастерство. Жуть просто, а не жизнь. Еще бы в фитнес записалась.

Близнецы попадут в свой индивидуальный ад: их заставят выбрать что-то одно. И распространяться это будет на все. Выбрать всего одну марку вина, одного любовника и один план на день – невыносимо больно.

Раку придется откопать внутри себя художника, и потом – не закопать его обратно. А будет он творить, пить или зубы заговаривать – вообще ни разу не важно. К слову, рачий монстр, конечно, будет очень плодовит: картины из макарон, кино на телефон и реп на монгольском языке. И остановить его никто не сможет, у него вечный двигатель внутри заведен.

Планеты заставят Льва напрочь стереть прошлое. Номера всех бывших, фотографии из того злосчастного 2007-ого, информацию о своем возрасте, весе и росте – все, что могло бы действовать против красоток. Мы пока не понимаем, зачем эта утилизация, но звездам виднее.

Парад планет возьмет и сделает всем нам приятно – отключит у Дев внутреннего критика. Никаких «не правильно», «конечно хорошо, но», и даже без «дай сама покажу» – наслаждаться таким можно вечно. Но, к сожалению, закончится это вместе с парадом.

Весам не повезло больше других – им придется включить свой турбо-режим. Ходить каждый день на работу, помогать второй половинке по дому, выслушивать нытье друзей – и так пять дней в неделю. Как тут кукухой не двинуться от перенапряжения?

Скорпиону придется подстраиваться под других, а нам – перестать искать в этом какой-то подвох. Даже если Скорпион задумает воспользоваться нашим доверием в корыстных целях, ее симпатичное жало – бай! – и отпадет. А наращивать новое, знаете ли, дорого.

Стрельцу достанутся все астрологические плюшки. Юпитер поможет доползти до цели, а парад планет кинет в нее парочку миллионов долларов. Мы, конечно, очень радуемся за красотку, но советуем по улицам осторожнее ходить – наш гороскоп остальные знаки зодиака тоже читают.

Козерога будут отчаянно критиковать на работе, в собственном доме, в дружеской компании – везде. Увернуться от чужого мнения будет невозможно, а поспорить с ним – опасно для психологического здоровья. Советуем вам запастись винишком, шоколадными конфетами и успокоительным – на случай, если слово пробьёт ваш ментальный панцирь.

Из Водолея вылупится драм-квин. Слезы на завтрак, истерики – на обед и депрессия – на ужин, заламывание рук, крики «о, горе мне!» и имитация сердечного приступа каждый раз, когда гость не пользуется подстаканником – такого даже в театре не покажут.

Рыбы уйдут в астрал, то есть никоим образом не изменятся в период парада планет. Выползать наружу они будут только тогда, когда запахнет чем-то вкусненьким: повышением, новым романом или эклерами.