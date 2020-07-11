Не рискуйте без причины — гороскоп на 12 июля

21 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Овне подогревают напряжение и сигнализируют об опасности злоупотреблений.

Возможны искушения, провокации. Любое намерение, слово и дело может быть извращено, вписано в ложный контекст. Проблемно сочетание веры, импульсивности, бесстрашия и индивидуализма. С любой влиятельной силой в этот день шутки плохи, неугодные действия будут подавлены во имя порядка и в назидание другим. Небезопасно глумиться над святынями и традициями, воевать с авторитетами, оспаривать мудрость старших. Не стоит начинать дела, рисковать без причины, находиться в деструктивной агрессивной среде.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам легко сделать ошибку или глупость под влиянием минутного импульса, дурного влияния либо своей вредной привычки. Опасно преступать закон, бросать вызов традициям и большим группам, проявлять неуважение к старшим, к носителям светской власти и духовного авторитета. За свою дерзость и неподобающее поведение вы рискуете поплатиться - например, получить травму, лишиться дома или работы.

Телец

Сегодня Тельцам полезно отслеживать ситуацию у себя за спиной и быть в курсе чужих маневров (особенно, если рядом люди, изначально не заслуживающие доверия). Важно понять логику противника и иметь нетрадиционный путь к отступлению. Смысл многих слов будет перевернут. Вместо прямой обороны, пригодятся приемы классического или психологического айкидо. Не лучший день для путешествия, сотрудничества.

Близнецы

Близнецов этот день приглашает поучаствовать в интересных и порой забавных играх. Некоторые приключения могут оказаться сомнительными, но их инициаторы будут вам симпатичны, возможно, окажутся вашими новыми партнерами или соратниками по нестандартному хобби. Замять неоднозначный инцидент или проявить разборчивость, решать вам - но помните, что вы тоже можете пострадать от чужой нечистоплотности.

Рак ‌‌

Сегодня залог безопасности Раков - хорошая реакция. Попав в неоднозначное положение, вам следует как можно быстрее вырулить из него (выполнив, если необходимо, «ход конем»). Также, вам пригодится умение быстро делать выбор. Стоит помнить, что любое решение сейчас несет вам потенциальную угрозу. Даже если вы решите свести все к безобидной шутке, ваше остроумие кто-то сочтет унизительным для себя.

Лев ‌‌

События дня напомнят Львам об их временной уязвимости, что может втайне задеть их гордость и ранить самолюбие. Если вы замахнулись на слишком большой фронт работ или на другую задачу, которая вам сейчас не по силам, придется смирить амбиции и бесславно отступить в тень. Возможны осечки при отправке в путь, при попытке отвоевать себе дополнительные привилегии или быстро получить нужный результат.

Дева ‌‌

Девам сегодня опасно проявлять упорство и азарт без должной подготовки, моральной и физической. Обстоятельства приглашают вас рискнуть и побалансировать на краю обрыва, но не всякий вызов стоит принимать. «Подвиги» этого дня могут подчеркнуть совсем не то, что вы хотели продемонстрировать, выставить вас и ваши мотивы в ложном свете. Вы можете сыграть неприятную вам роль или быть втянуты в аферу.

Весы ‌‌

Сегодня Весам станет труднее контролировать ход диалога или игры. Ваш собеседник, партнер или противник способен увлечься, начать чересчур активно продвигать свои интересы или проталкивать свою идеологию. Возможны и пустые капризы, и целевые «идейные» выпады. Если ситуация становится слишком горячей, звезды советуют вовремя отступить, так как не в ваших силах остановить разбушевавшуюся стихию.

Скорпион

Сегодня число забот у Скорпионов может удвоиться. Если вы планируете отдохнуть, стоит заранее ограничить круг задач и запретить себе поддаваться азарту, иначе весь день пройдет в напряжении. Зависимости от событий не избежать, если на кону здоровье, успех путешествия или торжество важной для вас идеи. Суета может быть вызвана необходимостью ремонта, получения технической или медицинской помощи.

Стрелец

Сегодня Стрельцы под властью азарта и не намерены останавливаться. Всякое дело они будут рассматривать как игру с большими ставками, в которой им нужно победить любой ценой. Не исключено, что в ход пойдут не только свои, но и чужие или заемные ресурсы. Изначально, шансы есть - но вы должны поставить себе разумные границы, чтобы в один «прекрасный» момент не потерять все фишки и не выбыть из игры.

Козерог

Козероги сегодня в ловушке. Эпицентром событий может стать личная или совместная территория. Возможна провокация, в том числе, со стороны домочадцев. Вы испытаете праведный гнев, но ваш ответ может превысить предел нужной обороны. Не стоит искать идеальный выход: сейчас его нет. Лучше избегать импульсивности, гневливости, властолюбия: любой деструктивный шаг подорвет ваш авторитет и самоуважение.

Водолей

Сегодня у Водолеев велико искушение включиться в бурлящие вокруг игры и связанные с ними страсти. Активность и доля авантюризма пойдут вам на пользу, если вы знаете меру. Излишества, злоупотребления и следование дурным примерам могут не причинить вам явного вреда, но обернуться против вас иным образом - подорвать ваши убеждения и моральные позиции, расшатать здоровье или внутреннюю точку опоры.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не рекомендуют Рыбам увлекаться: ошибку будет непросто исправить по горячим следам, любой причиненный ущерб придется компенсировать долго. Атмосфера этих суток может подтолкнуть вас к неоправданному выбросу энергии, одномоментной трате накопленных ресурсов и вложениям в теряющие смысл ценности. Высок риск деловых обольщений, втягивания в аферу или в мнимо благотворительный проект.