Дайте отпор рутине — любовный гороскоп на 12 июля

Сегодня нужно бороться со скукой в отношениях всеми возможными способами.

Овен ‌‌

Овнам звезды рекомендуют в этот день проявить терпение к недостаткам второй половинки. А вот эмоции желательно взять под контроль, так как всплески переживаний не изменят ситуацию. Если вы пока в поиске любви, подумайте не капризничаете ли вы в выборе партнера.

Телец

Для Тельцов этот день может стать важным этапом в развитии отношений. Не исключено, что фраза любимого человека станет ключом к совместному будущему. Если вы еще не встретили свою любовь, будьте внимательны к событиям этого дня, они могут быть знаками судьбы.

Близнецы

Астрологические влияния подталкивают Близнецов к проявлению сочувствия в отношении объекта своей симпатии. Протяните руку помощи любимому человеку без ожидания благодарности. Если вы пока не нашли свою любовь, постарайтесь не конфликтовать с окружающими.

Рак ‌‌

Не исключено, что в этот день третье лицо попытается настроить вас против второй половинки. Звезды советуют избегать откровенности с посторонними людьми и вовремя пресекать провокации. Одиноким Ракам желательно более тщательно продумывать свои планы.

Лев ‌‌

Возможно, для Львов в отношении объекта вашей страсти первая половина дня будет напоминать бурю. Зато во второй половине после примирения наступит долгожданное затишье. Если вы пока одиноки, звезды советуют реалистично оценить свои шансы на устройство личной жизни.

Дева ‌‌

Девам звезды предсказывают необычную роль. Возможно, сегодня вам придется выступить в роли воспитателя, так как поведение любимого человека напоминает капризы маленького ребенка. Если вы еще не нашли свою вторую половинку, задумайтесь о расширении круга контактов.

Весы ‌‌

Звезды советуют в этот день Весам не торопиться с решениями в любовной сфере. Не исключено, что в спешке вы упустите главное в отношениях с любимым человеком. Если вы еще не встретили свою любовь, прислушайтесь к голосу интуиции и действуйте исходя из этого.

Скорпион

Астрологические влияния этого дня настроят вашего партнера на игривый лад. Если любимый человек устроит для вас обоих романтический вечер, поддержите его в этом намерении. Одиноким Скорпионам звезды подсказывают постараться разобраться в своих мотивах.

Стрелец

Если общение с любимым человеком напоминает нескончаемый монолог с его стороны, постарайтесь проявить терпение. Не исключено, что в потоке слов вы услышите важную информацию о себе. Одинокие Стрельцы сегодня могут изменить свою жизнь, проявив активность и инициативу.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что в этот день Козерогам может открыться нечто до сих пор скрытое из далекого прошлого вашей второй половинки. Постарайтесь не придавать этому большого значения. Если вы пока одиноки, поверьте в свое обаяние и смело действуйте.

Водолей

Звезды подсказывают, что Водолеям в этот день придется выбирать из большого количества вариантов дальнейшего развития отношений с любимым человеком. Если вы пока ищите свою любовь, попытайтесь расширить круг способов знакомства с противоположным полом.

Рыбы ‌‌

Если в вашей любовной жизни один день как две капли воды похож на другой, сегодня наиболее подходящее время внести в нее разнообразие и новые впечатления. Не исключено, что планы на вечер у одиноких Рыб будут внезапно изменены романтичным появлением симпатичного партнера.