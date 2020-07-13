Астролог назвала 3 тяжелых дня на этой неделе

Специалисты Ирина Лавочникова составила общий прогноз для знаков зодиака на период с 13 по 19 июля.

По словам астролога, неделя особенна тем, что у многих представителей зодиакального круга снова начнется движение в делах и проектах.

Однако не все может пройти гладко. Это связано с тем, что на небе пока еще есть напряжение. В этот период нужно будет принимать важные решения и подводить итоги.

- Нужно понимать, что не все зависит только от вас. Иногда придется смириться или вовсе от чего-то отказаться. Чтобы не провоцировать конфликтные ситуации, держите себя в руках и пользуйтесь здравым смыслом, – говорит астролог.

14 и 15 июля представители многих знаков зодиака почувствуют сильное желание преуспеть в делах. Специалист советует трезво оценивать свои возможности, но помнить, что если до этого все получалось, то и сейчас шанс на успех велик.

Ирина Лавочникова также назвала неблагоприятные дни следующей недели:

13.07.2020 18:54 – 13.07.2020 20:34 ⠀

16.07.2020 06:21 – 16.07.2020 08:19 ⠀

18.07.2020 00:14 – 18.07.2020 17:24