Топ-3 самых раздражительных знаков зодиака

Из-за чего бы поругаться? Как раз такой вопрос ежедневно задают себе представители следующих знаков зодиака.

Отношения – это всегда сложно. Не столь важно, кем приходятся друг другу люди – друзья, любовники, семья, коллеги, у них всё равно возникают конфликты.

По мнению астрологов, самые конфликтные люди встречаются среди конкретных знаков Зодиака. Их звёздных представителей может взбесить любая мелочь.

Весы – это самый дружелюбный член звёздного пантеона. Представители этого знака зодиака не любят спорить, но в случае необходимости всегда смогут за себя постоять. Этот воздушный знак на дух не переносит грубых, жестоких и злых людей. Весы обожают деньги и подарки, а потому они не смогут быть рядом с жадным человеком.

Представители этого знака зодиака против старомодных правил и устоев: они не станут соблюдать традиций, если они им не нравятся. Также Весы не любят, когда их ставят перед выбором. Представителям этого знака зодиака постоянно приходится принимать решения, поэтому они хотят, чтобы их лишний раз не обременяли. Знак Воздуха романтичен: он не согласится на свидание в пирожковой или бистро. Весы не выносят равнодушных людей, которые постоянно командуют. Представители этого знака зодиака мечтают, чтобы вокруг них была только красота, а потому они не впустят в свою жизнь человека, который не ценит эстетику.

Скорпионы обожают спорить, а потому окружающим не составит труда вывести представителей этого знака зодиака из себя. Знак Воды любит умных и амбициозных людей – легкомыслие его раздражает. Людей, рождённых под этим созвездием, невозможно ни в чём не переубедить: для них существует только одно мнение.

Скорпионы не выносят лицемеров и сплетников: также они ненавидят, когда им дают непрошеные советы. Представители этого знака зодиака считают, что люди должны во что-то верить: они не могут общаться со скептиками. При этом Скорпионам не нравятся мечтатели и романтики: по их мнению, люди должны действовать, чтобы их желания сбывались. Знак Воды решителен: он знает, чего хочет от жизни. Также этот знака зодиака не выносит, когда его жалеют: по отношению к другим людям он старается вести себя также.

Стрельцы – это душа компании, поэтому они всеми способами стараются сглаживать конфликты. Но если кто-то обидел представителя этого знака зодиака, его ничто не спасёт.

Этот огненный знак считает себя интеллектуалом, и он не любит, когда в окружении есть человек, умнее его. То же касается и внешности: Стрельцам нравится быть в центре внимания. Представители этого знака зодиака считают ничтожными людей, которые не сдерживают обещаний. Люди, рождённые под этим знаком, настоящие оптимисты. Они не могут общаться с людьми, которые постоянно жалуются на жизнь. Также Стрельцы не терпят советчиков: они уверены, что сами знают, как поступать. А в остальном, это мирные и спокойные люди.

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