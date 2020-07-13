Наведите порядок в кошельке и голове — финансовый гороскоп на 14 июля

Сегодня стоит навести порядок на рабочем месте, финансах и собственных мыслях.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов благоприятный день для укрепления и развития деловых связей, не предполагающих партнерских отношений. Речь идет в первую очередь о коротких сиюминутных связях по решению оперативных вопросов, не предполагающих длительного сотрудничества на постоянной основе. Хорошо пойдет розничная торговля.

Телец

У Тельцов хороший день для получения дохода от использования ресурса недвижимой собственности. Преуспеваю риэлтеры, коммунальщики, дизайнеры по интерьеру, строители и ремонтники. Вместе с тем, сегодня могут быть нарушения рабочего ритма у торговцев и посредников. От деловых поездок лучше воздержаться.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам направить инициативу на расширение деловых контактов. Люди будут с готовностью идти навстречу вашим пожеланиям и оказывать вам всяческое содействие. Расширяются и укрепляются ваши деловые связи. Однако не ждите быстрой финансовой отдачи от своей работы. Лучше воздержаться от покупок.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день складывается благоприятно для роста доходов. Если у вас есть несколько источников для подработки, то все они будут успешно реализовываться. Особенность момента в том, что вам не требуется проявлять инициативу – гораздо выгоднее плыть по течению и использовать предоставляющиеся возможности в своих интересах.

Лев ‌‌

Сегодня типичным Львам будет выгоднее действовать совместно с друзьями и единомышленниками, сохраняя за собой инициативу. Это хорошее время для перспективного планирования и участия в коллективных проектах. Вместе с тем, воздерживайтесь от тайной деятельности и не доверяйте случайным людям.

Дева ‌‌

Девы смогут проявить свои организаторские таланты и способности. Это благоприятный день для руководящих работников. Во второй половине дня вам поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете получить правильное представление о реальном положении дел и принять единственно верные управленческие решения.

Весы ‌‌

Сегодняшний день сулит удачу тем Весам, кто находится в активном поиске перспективных направлений по развитию бизнеса. Преуспеют те, кто много времени отдает совершенствованию в профессиональных знаниях, кому приходится совершать частые деловые поездки. А вот с начальством сейчас лучше не пересекаться.

Скорпион

Скорпионам сегодняшний день важен, прежде всего, с точки зрения сохранения деловой репутации. У вас могут быть проблемы с представителями закона. Старайтесь не допускать нарушений существующих правил и норм. Помните, что ваша деятельность сейчас находится под пристальным вниманием контролирующих органов. А вот для доступа к кредитным ресурсам день вполне благоприятен.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов исключительно удачный день для ведения переговоров и подписания итоговых документов. Обратите особое внимание на людей, приехавших из других стран и регионов. Они будут сейчас особенно полезными для вас. Вместе с тем, день неблагоприятен для рискованных финансовых вложений. Не следует брать и давать деньги взаймы.

Козерог

Сегодня у Козерогов благоприятный день для приобретения новых навыков работы, прохождения производственной практики, стажировки. Инженеры и изобретатели смогут предложить интересные технические решения. Вместе с тем, с трудностями придется столкнуться работникам сферы услуг. Не лучшее время для подписания договоров о партнерском сотрудничестве.

Водолей

У Водолеев это хороший день для проведения рекламных мероприятий с целью привлечения клиентов. Особенно это относится к консультантам сетевого маркетинга, работникам салонов красоты и модных бутиков. Старайтесь сделать жизнь клиентов радостнее. Вместе с тем, в отношениях с коллегами могут быть трения.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам приводить в порядок свои дела, вести подготовку в предстоящей серьезной работе. Лучшее, что можно сегодня сделать – разложить или рассортировать все то, с чем вам постоянно приходится иметь дело (инструменты, детали, документы и пр.), чтобы на их поиск в случае необходимости не тратилось много времени.