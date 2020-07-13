Деньги плывут в руки — гороскоп на 14 июля

22-23 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Урана в Тельце поддерживает интерес к состоянию экономики и полезным новинкам рынка.

Многие другие вопросы также лишне рассмотреть с экономических позиций. Внимание могут привлечь ресурсы, проблемы снабжения, неиспользованные резервы, старые «закрома». Возрастет интерес к покупкам и платежам онлайн. Уточненный секстиль к Меркурию советует начать день с изучения новостей и налаживания связи с близкими. Известия и сюрпризы дня стабилизируют обстановку и вернут многим людям равновесие. Подтвердится оптимистичный прогноз, внушит надежду итог проведенных исследований.

Овен ‌‌

Овнам стоит переключиться на дела практические и «хлеб насущный»: сегодня это лучший способ стабилизироваться и сделать что-то конструктивное. Утро подходит для бесед о деньгах, шоппинге, хозяйстве, для оплаты различных услуг и покупки полезных новинок. Привлекут внимание финансовые новости и договоренности об оплате. Бюджет поправится благодаря прошлому: кэшбеку, резервам, запоздавшему гонорару.

Телец

Сегодня в интересах Тельцов оставаться на связи и быть в любой момент готовыми к контакту. Это отличный день для обмена новостями, повседневной информацией и оригинальными идеями, а иногда и сплетнями. Много полезного расскажут друзья, родные, соседи, попутчики, представители близкого окружения в реале и собеседники в Сети. У вас будет повод высказаться и возможность встретить единомышленников.

Близнецы

Сегодня мысли Близнецов, их близкого и дальнего окружения будут крутиться вокруг материальных и хозяйственных вопросов. Актуальной темой для бесед и размышлений окажутся личные и коллективные финансовые секреты: старые накопления, внезапное наследство, резервные фонды, припрятанные деньги или ценности, тайком купленные впрок новинки. Может вызвать интерес тема уплаты налогов, легализации доходов.

Рак ‌‌

Для Раков день начнется с волны новостей. Актуальной информацией вас обеспечат друзья, СМИ или собственное любопытство. Многие известия будут позитивными, так как помогут вам найти средства, прояснить будущее или структурировать свой доход. Не исключено, что основная часть дня пройдет в Сети, за исследованием или дискуссией. Подходящий момент для участия в конференции или корпоративном собрании.

Лев ‌‌

Львов день вынуждает стать прагматиками и мыслить экономическими категориями. Первая половина дня подходит для изучения обновленной картины рынка, проведения совещаний с поставщиками и покупателями, обсуждения вопросов оплаты труда или услуг. А также для размышлений над своей личной экономикой — например, выбором «хлебной» профессии или должности, тратами на жилье, лечение или домашнее хозяйство.

Дева ‌‌

Дев ждет информационно насыщенный день. Он может принести озарение, находку, полезную новость или очередную сенсацию из-за рубежа. В любом вопросе стоит положиться на правило «ум хорошо, а два (или много) лучше» и чаще доверять коллективному разуму. Удачный момент для неформальных собраний, дистанционных сеансов связи, семейных совещаний, научных исследований, обучения индивидуально или в группе.

Весы ‌‌

Сегодня Весам вредит идеализм. В любом споре, договоре, выборе, исследовании, а также в планировании дел «рулит» экономическая подоплека. Подходящий момент для обсуждения деталей, связанных с целевым финансированием, оплатой жилья, труда и услуг, бартерными и другими взаиморасчетами, балансом вложений, пересмотром материальных обязательств. Хорошо заниматься домом или бытовым обустройством офиса.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать этот день, если им нужно поговорить с кем-то в неформальной обстановке, обсудить необычный вопрос или обменяться последними новостями. Многие люди вокруг вас сегодня настроены лояльно и не прочь дружески поболтать - важно лишь, чтобы поднятая тема была им самим интересна. Это удачный момент для ближней и удаленной связи, для интервью или неофициальной консультации.

Стрелец

Стрельцам день несет новости, полезные в практическом плане. Можно получить дружеский совет от коллеги, попутчика или родственника, неожиданную подсказку из неофициального сетевого источника. Полученные сведения пригодится вам в повседневных делах: рутинной бытовой и офисной работе, лечении болезней, выборе диеты, уходе за питомцем. Особый интерес могут вызвать финансовые и кулинарные тонкости.

Козерог

Для Козерогов общий фон этого дня благоприятен, и особенно целительна его информационная составляющая. Она поможет вам восстановить душевный баланс, улучшить самочувствие, избавиться от чувства одиночества и невостребованности, найти важные сведения, наладить контакт с друзьями и детьми, связаться с нужными людьми. Вернется интерес к незавершенному диалогу или нереализованной творческой задумке.

Водолей

Сегодня Водолеям нужен контакт с домочадцами и близкими друзьями. Одни Водолеи сами организуют корпоративное или семейное совещание, другие втянутся в него вынужденно. День поможет обсудить тонкости ведения хозяйства, ухода за больными, получения помощи на дому. Усилится интерес к ведению личного сайта, а также к дому и любому временному обиталищу: гостинице, больничной палате, съемному жилью.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам желательно не выпадать из информационного потока, держать связь с друзьями, родственниками, соседями, сетевыми собеседниками. День подходит для изучения новостей, продолжения разговора, неплох для учебы, консультирования и платежей в формате онлайн. Ситуация может подбросить неожиданный повод для применения вашего литературного таланта. Важные контакты лучше не откладывать на вечер.