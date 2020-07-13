В отношениях царит хаос — любовный гороскоп на 14 июля

Сегодня стоит осторожнее общаться со второй половинкой.

Овен ‌‌

В этот день звезды склоняют Овнов к романтике. Создайте обстановку начала первых дней ваших отношений и пригласите любимого человека на свидание. Пусть для партнера это станет сюрпризом. Одиноких Овнов желание обрести вторую половинку подтолкнет отправиться на поиски приключений.

Телец

Подарок любимому человеку поможет Тельцам восстановить гармонию в ваших отношениях. Это не обязательно должно стоить вам больших денег, вложите в него душу, и ваш партнер обязательно оценит ваши усилия. Одиноким Тельцам звезды подсказывают, что ваша вторая половинка находится где-то рядом.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам не предъявлять слишком серьезных претензий к любимому человеку. Если вы хотите добиться нужного вам результата, прибегните к уговорам. Если вы пока одиноки, то не ищите идеального партнера и смотрите на окружающих более реалистично.

Рак ‌‌

Вы сможете добиться нужного эффекта, если будете действовать без ожиданий взаимных уступок со стороны второй половинки. Партнер сможет оценить ваши усилия, если они будут идти от сердца. Одиноких Раков ждет приглашение поклонника на романтический вечер.

Лев ‌‌

В этот день Львам желательно избегать рискованных поступков и необдуманных шагов. Отношения с любимым человеком вы не испортите, но осложнений, скорее всего, не избежать. Если вы пока одиноки, проявите осмотрительность в отношении интересующей вас кандидатуры.

Дева ‌‌

Не исключено, что Девы почувствуют прилив гордости за вторую половинку. Дайте понять партнеру, что вас радуют его достижения. Если вы пока не встретили вторую половинку, не отказывайте во внимании человеку, который вам симпатизирует. Возможно, он и человек вашей мечты.

Весы ‌‌

Астрологические влияния подтолкнут вас к важному открытию в области человеческих отношений. Это позволит вам легко и быстро улучшить взаимопонимание с объектом вашей симпатии. Одинокие Весы почувствуют недоверие к окружающим, которое в дальнейшем окажется беспочвенным.

Скорпион

Возможно, в этот день Скорпионы будут особенно чувствительны к настроению любимого человека. Постарайтесь выступить в роли мудрого советчика и подбодрите вторую половинку. Если вы пока не встретили свою любовь, не избегайте контактов с бывшим партнером.

Стрелец

Звезды подсказывают, что у Стрельцов в этот день усилившаяся эмоциональность и общительность укрепить отношения с объектом их страсти. Если вы пока одиноки, вас приятно удивит человек, о котором вы раньше не задумывались как о потенциальном партнере.

Козерог

Не исключено, что укрепить отношения с любимым человеком Козерогам поможет совместная забота о тех, кто нуждается в защите и поддержке. Сопереживание им поможет лучше понять друг друга. Если вы пока одиноки, приятная встреча поможет преодолеть пессимизм.

Водолей

Если в этот день вам покажется, что в отношениях царит хаос и неразбериха, не торопитесь вмешиваться в события. Возможно, причина кроется во внешних обстоятельствах, которые скоро нормализуются. Одиноких Водолеев ждет перспективное знакомство среди коллег.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что целесообразно сменить стратегию поведения и отказаться от некоторых излишних притязаний в области личной жизни. В этом случае вам удастся избежать острых углов в отношении пассии. Одинокие Рыбы заинтересуются случайным знакомым.