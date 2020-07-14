Как ведут себя на работе знаки зодиака

Сегодня поговорим о том, как барышни зодиакального пантеона ведут себя с коллегами и начальством; кто активно проявляет себя и инициативу, а кто предпочитает не высовываться; кто ходит на работу за зарплатой, а для кого профессиональное поприще — наилучший способ самореализации.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Барышни-Овны на работе активны и полны энтузиазма. Какую бы должность они ни занимали, их всегда видно и слышно, они опекают коллег-новичков и даже возрастное начальство, всегда знают, что нужно делать, чтобы добиться оптимального результата (ну или думают, что знают). Они рвутся в негласные, а лучше в официальные лидеры. Им важно ощущать свою незаменимость, а потому чаще всего они не злятся, когда их из-за какого-то форс-мажора вызывают на работу в их выходной/отпуск или трезвонят им вне их смены, чтобы посоветоваться.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Барышни-Тельцы послушны и исполнительны, они спокойно делают свою работу, ведь именно за этим они сюда и пришли, не так ли? Их редко застанешь за праздной болтовней, а если уж они с кем-то не по делу беседуют, значит, налаживают новые связи, которые потом им всенепременно пригодятся. При этом они не чужды и интриганства, могут начать дружить с кем-то против кого-то. А вот инициативу проявлять не любят, ведь она, как известно, наказуема, а дамы этого знака за «спасибо» и вне графика не работают.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Барышни-Близнецы чаще всего приходят на работу именно за зарплатой, а потому их девиз «Что угодно делать, лишь бы ничего не делать». Они болтаются по служебной территории (и по близлежащим магазинам), затевают беседы со всеми, кто готов отвлечься от дела и потрепаться, литрами пьют чай или кофе. В общем, этакие стрекозки. Бывает, конечно, что они трудятся не покладая рук и не поднимая головы, но это случается исключительно в двух случаях: если они по-настоящему нашли себя, поняли, что есть дело всей их жизни, или они только что устроились на эту работу, она им еще не надоела, поэтому они горят энтузиазмом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Барышни-Раки в коллективе и с начальством настоящие скромницы. На рожон не лезут, всем тихо и спокойно улыбаются, вежливые, без особой надобности в разговоры не вступают, в шабашах сотрудников участвуют редко. Но зато они делают свое дело от и до, а часто и больше, четко знают круг своих обязанностей, с боссами не спорят. А еще они порой выбирают какого-то одного коллегу, которого опекают, подкармливают, выслушивают, — в общем, ведут себя с ним как заботливая тетушка, даже если младше его лет эдак на двадцать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Барышни-Львы — солнышки трудового коллектива. Они всем радостно улыбаются, всегда стараются поднять настроение самым хмурым и подружиться с последним мизантропом, ведут себя как восторженные щенки и постепенно садятся коллегам на шею. Те даже не замечают, что выполняют часть обязанностей представительницы этого знака и всячески ее поддерживают, подкармливают, балуют, — у них подсознательно и автоматически включается материнский/отцовский инстинкт, который и определяет общение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Барышни-Девы на работе настоящие «серые кардиналы». Они исподволь, но ловко направляют потоки энергии коллег, вполне в состоянии как предотвратить забастовку, так и инициировать ее (и никто даже не подумает, что зачинщики именно они). Они наслаждаются своей тайной властью, потихоньку интригуют, помогая возвыситься тем, кто им угоден, и избавляясь от тех, кто чем-то мешает. А еще они вечные корректоры, которые всех всегда поправляют, так как им подавай только идеальный результат.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Барышни-Весы — миротворцы и дружелюбие рабочего коллектива. Они стараются создать вокруг себя ауру всеобщей любви и благости, посвящая этому порой гораздо больше времени, чем собственно работе. И вообще, трудовая деятельность не их приоритет, им гораздо важнее реализоваться в личной жизни, чем в карьере, разумеется, и результат соответствующий. Только если их ставят на ту должность, на которой от них в прямом смысле зависит чья-то жизнь или их собственная репутация, они выкладываются по максимуму и проявляют чудеса ответственности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Барышни-Скорпионы чаще всего создают вокруг себя вакуум — либо намеренно, с помощью нелицеприятных высказываний (чтобы не лезли и не мешали), либо неосознанно — если коллеги очень чувствительны и сразу ощущают в представительницах этого знака пока скрытую, но потенциально явную угрозу. Хотя они могут быть настоящими энтузиастами своего дела и состоять в активе коллектива, выручать всех и вся в форс-мажорных ситуациях, работать больше других, они все равно стоят особняком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Барышни-Стрельцы умудряются дружить со всеми работниками своего предприятия, отмечать с ними все праздники и при этом, не наушничая, быть на короткой ноге с начальством. Они способны проводить на работе выходные, если заняты делом всей своей жизни, а могут беззастенчиво филонить, скидывая свои обязанности на чужие плечи и постоянно беря «за свой счет», если им откровенно не нравится то, чем они занимаются. В общем, ответственность в них прямо пропорциональна заинтересованности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Барышни-Козероги успешно и уникально сочетают в себе исполнительность, отменную производительность, амбиции и тягу к посторонним разговорам/делам. Именно они умудряются без ущерба для конечного результата обсудить с коллегами последние новости моды и домоводства, дать сотрудникам кучу советов и сбегать в рабочее время в магазин (на почту, в МФЦ и т. п.). Да, их не заставишь работать за идею, они не любят непонятных указаний, авралов и нововведений, но то, за что они получают зарплату, они выполняют на отлично.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Барышни-Водолеи сразу выстраивают с коллегами и начальством те отношения, которые считают приемлемыми для рабочей обстановки. Они не стараются понравиться — им гораздо важнее продемонстрировать свой профессионализм, но и ссор избегают, так как очень любят работать в команде и понимают, что в любом коллективном проекте распри мешают получению достойного результата. А еще они слывут весьма принципиальными особами, которые даже за о-о-очень большие деньги не пойдут против своих убеждений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Барышни-Рыбы традиционно делятся на две категории. Первые — истинные трудоголики, амбициозные карьеристки, готовые на все ради повышения в должности и хорошей зарплаты; они живут на работе и ради работы, реализовываются исключительно через трудовую деятельность. Вторые — безынициативные, плывущие по течению, для которых хорошие отношения с коллегами гораздо важнее и конечного результата, и получаемой суммы; они годами цепляются даже за самое бесперспективное место и не перечат начальству, все терпят, всем улыбаются и за всеми все доделывают.

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