Топ-5 лучших мам по гороскопу

Победитель «Битвы экстрасенсов», ясновидящий Мехди Эбрагими Вафа назвал топ-5 знаков зодиака, которые лучшие всего подходят для материнства.

Так, по словам экстрасенса, лучшими мамами становятся женщины, рожденные под знаком Скорпиона. Они всегда знают, как развлечь ребенка, переключить его внимание при необходимости. Мама-скорпион никогда не подведет, дети для нее всегда будут на первом месте.

На втором месте — мама-Стрелец. Женщины с этим знаком зодиаком с малых лет начинают развивать своих детей. При этом сами они занимаются самообразованием, поэтому для детей становятся «энциклопедией», уточнил ясновидящий.

Он также отметил, что хорошими матерями становятся женщины под знаком Рака. Они очень много времени тратят на воспитание.

— Выстаивают, как правило, очень доверительные отношения со своими детьми. Думают о карьере детей заранее, что обеспечивает во многом хорошие перспективы на будущее, — уточнил Мехди Вафа.

Четвертое место в рейтинге лучших мам досталось знаку Телец. Эти женщины стремятся окружить детей заботой и любовью. Они живут больше жизнью своих детей, чем своей собственной. Экстрасенс добавил, что в этом моменте главное — не переусердствовать.

И пятое место занимают мамы-Водолеи. Терпение и деликатный подход делают эту женщину очень чуткой мамой.

По словам ясновидящего, она часто при воспитании учитывает нюансы, связанные с ее собственным детством — она помнит, что ей нравилось, что обижало, а что приносило радость.