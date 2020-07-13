6 простых правил, чтобы идти к цели без страха

Внутри нас всегда присутствует бессознательный поиск чувства полноценности и цели к дальнейшему движению.

Это сила, которая заставляет нас всех стремиться к большему. Стремление кормит наши надежды и желания. Не существует конкретного рецепта абсолютного счастья, но есть мудрые советы, как поддерживать любовь к жизни.

1. Быть гибким

Как правило, мы пытаемся сделать жизнь такой, какой она не является. Мы хотим одного, а стремимся к другому. Провозглашаем определенные принципы и часто изменяем им. Все эти противоречия и двойственность являются некой стеной на пути к реальному потенциалу.

Позвольте себе быть гибким. Перемещайтесь вместе с жизненным потоком. Не стоит бороться против того, что не идет навстречу. Когда вы выбираете путь жесткости и держитесь крепко за свои представления, то теряете возможность спонтанности. А именно в ней и заложена сила стремления.

2. Быть проще

Когда вы позволяете семенам Вселенной расти и цвести, тем самым познаете красоту, какой бы они ни была. Именно в эти моменты вы также развиваетесь, становитесь частью этой прекрасной картины. Все, что вам нужно – это жить и наслаждаться всем, что происходит.

3. Питайте свет, а не тьму

Борьба не должна становится хронической. Боль не бывает вечной и в какой-то момент обязательно заканчивается. Да, возможно, вы будете себя скверно чувствовать и никто не может сказать, как долго это будет продолжаться. Это не так важно, как то, что вы продолжаете движение несмотря ни на что. Ваш дух всегда стремится к свету.

Многие из нас тратят большую часть времени на кормление собственных пристрастий. В этой погоне мы забываем о благополучие и что для него тоже необходимо внимание. Как только это происходит, мы погружаемся в одиночество и не знаем, как с ним бороться.

Выберете точку опоры и спросите себя:

«Являются ли мои действия правильными?»«Поможет ли мне это раскрыть мой потенциал?»

4. Жизнь – это ваше зеркало

Все люди вокруг вас, ситуации и обстоятельства являются зеркалом. Они отражают наши убеждения, идеи и представления о мире и о том, как мы вписываемся в его рамки. Каждый ваш поступок несет за собой последствия. Соответственно, чем больше добра вы несете в жизнь, тем больше его возвращается к вам.

5. Смотрите на себя со стороны

Посмотрите на себя с другого угла, как будто вы посторонний наблюдатель. Особенно эффективен этот метод для сложных ситуаций. Вы можете задать себе вопросы, которые выведут на нужный путь:

«Какова моя перспектива в нынешней ситуации?»«Какой бы совет я дал себе?»

«Каким образом эта ситуация относится ко мне?»

Гораздо легче воспринимать происходящее в нейтральном ключе, когда вы можете быть объективным в вашей ситуации и воспринимать свои действия со стороны. Вы не должны видеть вашу жизнь трагичной или сломанной. Наоборот, посмотрите, какой ценный опыт вы приобретаете, проходя через все трудности.

6. Экспериментируйте и изучайте

Жить в движении – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Чтобы достичь своих целей, нельзя останавливаться, необходимо всегда ловить жизненный поток и плыть вместе с ним. Старайтесь избавляться от всего, что ограничивает ваши действия. Не бойтесь изучать что-то кардинально новое и рисковать. Это в любом случае поможет вам быть ближе к источнику жизни.