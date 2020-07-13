Мнение психолога: 4 признака того, что ваша жизнь похожа на помойное ведро

Чувствуете ли вы, что дни не приносят положительных эмоций?

Или понимаете, что тратите время впустую и «сливаете» жизнь в «помойное ведро»? Существует несколько ключевых моментов, которые стоит осознать, проанализировать и …начать менять ситуацию к лучшему!

1. Вы постоянно пребываете в негативе и делитесь им с окружающими. Вы жалуетесь на все, что можно, начиная со здоровья и заканчивая родственниками. Вы осуждаете всех и вся, чувствуя себя жертвой обстоятельств, которая не в силах повлиять на происходящее. Это не просто мешает вам двигаться вперед, но даже не позволяет увидеть лучик света в окружающем вас мраке. Если вы осознали, что устали так жить, первый шаг – это поиск положительных моментов (для начала, возможно, небольших) в вашей жизни, но обязательно каждый день.

2. Вы «убиваете» время на совершенно бесполезные, а иногда и откровенно вредные, вещи. Возможно, у вас есть привычка зависать в соцсетях даже не ради общения, а для бесконечного мониторирования событий в жизни разных, часто незнакомых вам людей. Возможно, ради зависти: как все хорошо у них, как плохо все у вас. А возможно, вы все свободное время лежите перед экраном и переключаетесь с одного шоу на другое и при этом жуете или выпиваете. Что бы ни было вашим личным «поглотителем времени», оно отвлекает вас от вашей единственной и неповторимой жизни.

3. Вы тратите деньги на абсолютно ненужные вещи ради сиюминутного удовольствия даже тогда, когда не можете себе этого позволить. Сумма кредитов почти сравнялась по размеру с вашей зарплатой, но вы не можете остановиться. Спросите себя, зачем вы покупаете все это и какие эмоции это у вас вызывает? Шоппинг способен поднять настроение, но не в силах сделать вас радостным и успешным человеком. Подумайте, как бы вы могли потратить эти деньги с пользой для себя.

4. Вы боитесь выйти из зоны комфорта и поэтому любые планы кажутся вам несбыточными. С одной стороны, вы думаете, что так проще и безопаснее, с другой – вы не даете себе шанса встряхнуться, попробовать что-то новое и стать одним из тех людей, за чьей жизнью вы наблюдаете в соцсетях.

Чем больше пунктов из списка присутствует в вашей жизни, тем больше времени и усилий потребуется для изменения ситуации. Осознание проблемы – первый шаг к решению. Если вам сложно найти достойную мотивацию, чтобы вырваться из этого болота, обращайтесь за помощью к специалистам.

Марина Басманова, клинический психолог