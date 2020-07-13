7 мужских имен с непрогибаемым характером

Родители каждого мальчика хотят, чтобы он вырос сильным и стойким мужчиной, чтобы стал по-настоящему волевым лидером, умел достигать целей, настаивать на своем, преодолевать трудности.

И нет ничего удивительного, что все эти качества находят свое отражение в значении мужских имен.

Конечно же, одним из самых распространенных имен здесь будет Александр и его вариация Алексей, что несет в себе значение «защитник» (в переводе с древнегреческого). Защита ассоциируется со стойкостью, непоколебимостью, победой, поэтому эти имена и их производные встречаются в разных языках.

Мужество и храбрость тоже важны для достижения своих целей – тогда на помощь приходят имена Андрей,Андрон, Арсений. Ведь именно так переводится это имя с древнегреческого языка.

Сама идея борьбы и, как следствие, связанной с ней силы, будет заложена и в имени Борис. Тот, кто рожден для борьбы, так просто не будет бояться трудностей и в жизни, и в общении.

Немаловажным качеством в любом противостоянии будет стойкость и приверженность своим идеям и ценностям. И тогда мы вспоминаем об имени Константин, которое в переводе с латинского будет означать стойкость, постоянство. И конечно же, сложно будет уговорить носителя этого имени отказаться от задуманного, что бы это ни было.

И само качество победы также нашло отражение в нескольких именах. Во-первых, это Виктор, означающий победителя в переводе с латинского, а во-вторых, Никита, Никифор и Николай – говорящие об этом же качестве, но уже в переводе с греческого. С победителями не спорят и их не судят, они явно знают, как добиться задуманного.

И, конечно же, здесь надо вспомнить имя Петр, которое в переводе с древнегреческого означает твердость, скалу. Его точно не пробьешь! И, если продолжать историю про аналогию с природными неприступными материалами, мы можем вспомнить Тимура, который означает в переводе с тюркского «железный», т.е по-настоящему непробиваемый!

Диана Сабитова