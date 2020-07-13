Женщины судьбы по знаку зодиака, которые навсегда остаются в памяти мужчин

Есть женщины, которые оставляют глубокий след в сердце каждого мужчины, с которым встречаются. Астрологи считают, что качества, которые позволяют им так глубоко врезаться в мужскую память, определяются знаком зодиака.

За женщину-Водолея среди мужчин часто идет жесткая конкуренция: она крайне притягательна внешне, интересный собеседник и умеет «подать» себя в любом обществе. Завоевать ее нелегко, потому что Водолей, при видимой общительности, сложно идет на сближение с новыми людьми. Если же поклонник добивается результата, он получает эмпатичную, верную и комфортную «половинку». Женщина-Водолей вкладывает в отношения всю себя, поэтому, если вдруг случается разрыв, мужчина сразу же ощущает, что много потерял: такую заботу и поддержку ему будет нелегко найти. Тоска по отношениям с представительницей этого знака преследует его долгие годы.

Женщина-Лев выделяется не столько внешностью, сколько харизматичностью. Ее притягательность настолько сильна, что редкий мужчина может устоять. Львица знает себе цену и тщательно выбирает партнера. Если же она решилась на отношения – это один из самых позитивных, интересных и верных знаков: всегда окажет поддержку, подбодрит или поднимет настроение забавным сюрпризом. Влюбленная женщина-Лев невероятно страстная в отношениях, и даже спустя годы после расставания мужчины вспоминают этот роман, как один из самых захватывающих в своей жизни. Если после его окончания отношения не переходят в разряд дружеских, то Львица все равно оставляет после себя будоражащие воспоминания.

Женщина-Стрелец энергична, общительна, обладает прекрасным чувством юмора и широким кругозором. С ней никогда не бывает скучно: она умеет превратить в событие самое банальное действие, начиная от похода по магазинам, заканчивая днем рождения избранника. Положительная энергия бьет у женщины-Стрельца через край и заряжает позитивом окружающих. Мужчины рядом с ней чувствуют себя моложе, сильнее, а главное, отношения с ней не наводят на мысль о непосильных обязательствах. Рядом с такой женщиной хочется быть всегда! Если же союз распадается, мужчина всю жизнь вспоминает эти отношения, как самые легкие и счастливые.

Если вам повезло быть в отношениях с женщинами этих знаков, берегите их, чтобы потом не пожалеть.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог