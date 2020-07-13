3 знака зодиака, которые выведут из себя кого угодно

Некоторым людям даже не нужно сильно стараться, чтобы разозлить, сыграть на нервах или свести с ума.

Они могут спровоцировать даже самых спокойных и постигших дзен собеседников. И такой талант – заслуга их знака зодиака.

С одной стороны, представители это знака – приятнейшие люди. Они легки, позитивны, внимательны. Но беда в том, что они еще и эксцентричны. И если их настроение резко изменилось (что бывает крайне часто) – разбегайтесь все по укрытиям. Тарелки полетят в стороны, крик перейдет на ультразвук.

Не всякий готов к таким внезапным переменам. Впрочем, для некоторых это лишь добавляет интереса и огня в повседневную рутину.

У представителей этого знака так много достоинств, и одно из них – их тяга к совершенству. Но в этом же и их беда. Ведь вкупе с острым языком в случае чего под раздачу попадут все. Стоит им заметить, что что-то неидеально, как все вокруг об этом узнают. В не самой вежливой и сдержанной форме.

Для многих такое качество – это негативная черта. Но есть и те, кто ценит его как прямолинейность и искренность.

Эти знаки непредсказуемы, внезапны, часто необязательны и непунктуальны. Они могут дать слово и с легкостью его не сдержать – просто забыть или счесть обещание незначительным. Рыбы часто капризничают и ждут, что другие пойдут у них на поводу.

Очевидно, что многих обязательных и педантичных людей такой набор качеств может сводить с ума. Но вот для других внезапных и стихийных людей в этом нет никакого порока.