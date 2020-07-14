Обстоятельства против вас — финансовый гороскоп на 15 июля

Сегодня внешние события будут против ваших идей, мыслей и инициатив.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня лучше не браться за те дела, которые вы со вчерашнего дня не успели доделать. Вероятно, это будет связано с дополнительными трудностями и осложнениями. Вторая половина дня складывается удачно для посреднической и торговой деятельности. Успешно проходят поездки и контакты.

Телец

Тельцам на первую половину дня лучше не планировать проведения деловых свиданий и поездок. Будьте осмотрительнее при использовании информации – перепроверяйте её на предмет достоверности. Вторая половина дня благоприятствует привлечению доходов от недвижимости. Можно подписывать договор аренды и заключать иные сделки с недвижимостью.

Близнецы

Близнецам важно учитывать характер времени при планировании дел в течение дня. В первой половине дня основная ваша задача – сберечь те финансовые и материальные ресурсы, которыми вы располагаете. В это время возрастает вероятность убытков, связанных с неудачными покупками или поломкой вашего движимого имущества. Во второй половине дня вам придет полезная информация.

Рак ‌‌

С утра и до полудня звезды не советуют Ракам проявлять инициативу в делах. Просто делайте то, что обычно приходится делать, но без излишней «самодеятельности». Вторая половина дня предоставит вам удачный шанс для увеличения доходов. Вам могут придти деньги на банковскую карту. Можно принимать финансовые решения относительно тех или иных покупок – все они будут вполне удачными.

Лев ‌‌

Сегодня в первой половине дня Львы могут находиться в ситуации, когда ваша активность и свобода действий будет тормозиться, ограничиваться некими внешними факторами. Ничего серьезного в это время лучше не предпринимать, поскольку для достижения минимального результата потребуется приложить максимум усилий . Вторая половина дня пройдет более оптимистично. Прислушайтесь к советам друзей.

Дева ‌‌

Нестабильное финансовое положение – вот что может быть характерно для Дев в течение первой половины дня. Нежелательно делать инвестиции в коллективные проекты. Вторая половина дня позволит вам улучшить отношения с начальством, сделав их более доверительными. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Весы ‌‌

В первой половине дня может сохраняться потенциальная напряженность между Весами и вышестоящим руководством (в особенности, если у вас начальник мужчина). Старайтесь не привлекать к себе внимания и не настаивать на своем мнении. Вторая половина дня предоставит вам удачный шанс для повышения авторитета за счет демонстрации своих знаний.

Скорпион

Скорпионам необходимо придерживаться существующих правил поведения. Делайте все прозрачно, честно и по закону и тогда у вас не будет неприятностей с представителями контролирующих правоохранительных органов. Не следует вступать в деловое взаимодействие с теми, кто занимается теневой экономической деятельностью. Возможно, вам придется скорректировать свои планы.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может продолжиться режим нестабильности, однако, это будет чувствоваться не весь день, а только в течение первой половины дня. Вторая половина дня привнесет оживление и удачу в деятельность тех, кто связан с оказанием услуг клиентам. Успешно проходят служебные командировки и работа вахтовым методом.

Козерог

Козерогам необходимо основные дела запланировать на вторую половину дня. В первой половине дня внешние обстоятельства будут препятствовать вашим инициативам, поэтому разумнее будет не тратить много сил и переждать более благоприятного времени для важных дел. А оно наступит во второй половине дня, когда вы с легкостью будете справляться с текущими делами.

Водолей

Сегодня в первой половине дня у типичных Водолеев может быть ослаблен энергетический потенциал, что неблагоприятно отразится на уровне вашей работоспособности. Однако уже во второй половине дня вы почувствуете некоторое оживление. Это хорошее время для рекламы и привлечения клиентов.

Рыбы ‌‌

Сегодня в первой половине дня Рыбам не рекомендуется производить операции по обмену валюты. Также воздерживайтесь от заключения любых сделок спекулятивного характера типа игры на бирже акций и закупки оптовых партий товара с целью перепродажи. Вторая половина дня благоприятна для завершения ранее начатых дел. Удачное время для работы с недвижимостью.