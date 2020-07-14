Перезагрузка неизбежна — любовный гороскоп на 15 июля

Сегодня вы поймете, что стоит поменять в отношениях.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня повышенная эмоциональность подтолкнет вас к необдуманному решению. Хорошо, что любимый человек вовремя заметит это и не даст совершиться ошибке. Одиноким Овнам звезды подсказывают расширить круг потенциальных партнеров.

Телец

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Тельцов к спорам со своим любимым человеком. Впрочем, несовпадение мнений лишь придаст приятную остроту чувствам и спровоцирует прилив страсти. Если вы пока одиноки, постарайтесь не заниматься самокритикой.

Близнецы

Звезды советуют не ждать стабильности в отношениях с объектом вашей симпатии. Напротив, события сегодняшнего дня могут развернуться неожиданно для вас и потребуют мгновенного реагирования. Одинокие Близнецы готовы радикально изменить образ жизни.

Рак ‌‌

Несмотря на острую внешнюю ситуацию, вы готовы справиться с трудностями и защитить любимого человека от несправедливых нападок недоброжелателей. Одиноким Ракам звезды рекомендуют сохранять уверенность в себе и не упустить счастливый шанс завязать отношения.

Лев ‌‌

В этот день Львы готовы пойти на любые уступки и компромиссы, чтобы впоследствии без долгих уговоров добиться от второй половинки желаемого результата. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит встречаться с человеком, чьи намерения вам кажутся туманными.

Дева ‌‌

Возможно, в этот день второй половинке придется убедиться в вашей верности и преданности. Впрочем, это лишь подтвердит мнение любимого человека в том, что он вовремя сделал правильный выбор. Одинокие Девы задумаются о своих симпатиях в ближайшем окружении.

Весы ‌‌

Сегодня наиболее благоприятный день, чтобы вместе с любимым человеком обсудить текущую ситуацию в вашей паре. Во время разговора постарайтесь сдерживать эмоции и опираться на факты. Одиноким Весам звезды советуют не стесняться проявить симпатию к интересному человеку.

Скорпион

Не исключено, что в этот день вы погрузитесь в воспоминания и поймете в чем кроются причины неудач с бывшими возлюбленными. Это поможет вам избежать ошибок в отношениях с нынешним партнером. Одинокие Скорпионы пересмотрят свои некоторые приоритеты в любви.

Стрелец

Некоторым Стрельцам в этот день придется выбирать между обществом любимого человека и реализацией давних желаний. Какой бы выбор вы не сделали, помните, что всегда можно передумать. Если вы пока одиноки, обговорите условия сотрудничества с симпатичным коллегой.

Козерог

Звезды подсказывают, что в этот день у Козерогов не хватает времени на личную жизнь. Постарайтесь отложить дела, так как отношения с партнером требуют сейчас повышенного внимания. Если вы пока не встретили свою любовь, не замыкайтесь в четырех стенах.

Водолей

Возможно, Водолеи не сразу поймут, что интерес к ним бывшего партнера носит не только дружеский характер. Постарайтесь, чтобы это не понял любимый человек. Иначе не избежать выяснений отношений сразу с обоими. Если вы пока одиноки, ждите неожиданного признания в любви.

Рыбы ‌‌

В этот день некоторые Рыбы поймут, что им хочется разнообразия и новых впечатлений. Постарайтесь совместно с любимым человеком придумать другие, более интересные варианты времяпровождения. Если вы пока одиноки, не отказывайте себе в мимолетном флирте.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.