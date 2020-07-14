4 уровня сознания: на каком находитесь вы?

С древних времен человечество занимал вопрос о том, как функционирует наше сознание.

Большинство современных теорий сходится в том, что сознание проходит в своем развитии 4 уровня, и, с переходом на каждый последующий, восприятие жизни значительно меняется в лучшую сторону.

1 уровень восприятия – обычный разум. Ощущение: Жизнь контролирует вас. На этом уровне функционирует основная масса людей. Мышление на этом уровне стереотипно, реакции на происходящее – традиционные. Кажется, что окружающие, в том числе близкие, эгоистичны, начальство эксплуатирует, общество в целом устроено несправедливо. Это вызывает постоянные жалобы и пессимизм. Человек считает, что он бессилен перед лицом жизненных обстоятельств и не хочет брать на себя ответственность за организацию собственной жизни. Застревая на этом уровне, человек все глубже погружается в тягостные размышления о том, что «жизнь - боль» и все интенсивнее притягивает к себе негатив.

2 уровень – просветленный разум. Ощущение: «Я контролирую жизнь». На этот уровень выходит около 15-20% людей. Человек чувствует, что может контролировать происходящее в жизни, реализовать свои творческий потенциал и понять свое глубинное «я». На этом уровне находятся успешные люди с реалистичным взглядом на жизнь. На этом этапе важно не впасть в иллюзию, что лично вы можете сконструировать любую реальность и не перестать быть в контакте с окружающими, сконцентрировавшись на себе.

3 уровень – интуитивный разум. Ощущение: «Жизнь идет вместе с вами». На этот уровень поднимается около 4% людей. Уровень интеллектуального и духовного развития человека становится все выше, восприятие происходящего в жизни – гораздо шире. Перестав контролировать, люди приходят к тому, что начинают доверять жизни, понимая, что все, что происходит, имеет смысл и цель. Человек начинает предвкушать новый день с тем, чтобы узнать, что нового он принесет, начинает наслаждаться каждым мгновением и испытывать благодарность за это. Появляется ощущение радости, свободы и жизни «здесь и сейчас».

4 уровень - Сверхразум или Космическое сознание. Ощущение: «Жизнь и есть вы». Это уровень единиц, прошедших долгий путь духовного самопознания, когда жизнь воспринимается как вневременная реальность. Человек не тревожится и ничего не меняет, а просто наблюдает и принимает происходящее, находясь в полной гармонии с собой и миром, ощущая себя частью всевидящей и всезнающей Вселенной.

Теперь, зная, что сознание может функционировать на разных уровнях, вы сможете увидеть не только препятствия на жизненном пути, но и подняться над ситуацией и попробовать осознать картину происходящего в целом – это может кардинально поменять подход к решению проблем.

Марина Басманова

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