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Как избавиться от родовой кармы

Рамблер7 часов назад

Смотрите ролик и узнайте, что такое родовая карма и можно ли от неё избавиться. На родовую карму многие списывают жизненные проблемы и неурядицы, и отчасти это соответствует действительности. От предков мы наследуем не только внешние черты, но и груз совершённых ими ошибок. Специалисты по эзотерике говорят, что в каждом из нас на более тонком, чем генетический, уровне заложена определённая программа жизни, которая и считается родовой кармой.

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