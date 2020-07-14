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Как манипулировать разными знаками зодиака

Рамблер7 часов назад

Видео рассказывает, как научиться манипулировать представителями разных знаков зодиака и как противостоять попыткам манипуляций. Астрологи говорят, что у каждого знака есть собственные болевые точки, воздействуя на которые можно заставить человека делать то, что требуется. Но эту же информацию стоит использовать и в целях самозащиты: зная собственные проблемы, вы с лёгкость отразите атаки манипуляторов.

Ранее «Рамблер» рассказывал о женщинах судьбы по знаку зодиака, которые навсегда остаются в памяти мужчин.

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