Как манипулировать разными знаками зодиака

Видео рассказывает, как научиться манипулировать представителями разных знаков зодиака и как противостоять попыткам манипуляций. Астрологи говорят, что у каждого знака есть собственные болевые точки, воздействуя на которые можно заставить человека делать то, что требуется. Но эту же информацию стоит использовать и в целях самозащиты: зная собственные проблемы, вы с лёгкость отразите атаки манипуляторов.

Ранее «Рамблер» рассказывал о женщинах судьбы по знаку зодиака, которые навсегда остаются в памяти мужчин.