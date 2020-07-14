Как прочитать судьбу по лицу человека

Смотрите видео узнайте, как по лицу прочитать судьбу человека. Специалисты по эзотерике считают, что характер и события, которые нас ждут в жизни, в прямом смысле написаны у нас на лице. Так, верхняя часть, лоб и глаза, расскажут об отношениях с родителями и о том, что было в прошлом. По средней части лица можно понять, чем человек живёт прямо сейчас, а вот нижняя приоткроет тайны будущего. Ролик расскажет, как трактовать сигналы судьбы.

Ранее «Рамблер» перечислил 4 признака того, что ваша жизнь похожа на помойное ведро.