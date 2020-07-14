3 самых злых знака зодиака по мнению астрологов

Все люди могут проявлять агрессию, однако астролог называл три знака зодиака, с представителями которых лучше не конфликтовать.

Хладнокровные представители знака способны на месть. Перед этим они обязательно изучат обидчика и рассчитают, как нанести удар по наиболее уязвимому месту. Представители знака крайне злопамятны и всегда будут мстить своим обидчикам. Астролог пояснил, что Козерогов портят деньги и власть. В семейной жизни они настоящие деспоты. У них всегда все находится под контролем. Отдельные представители знака могут выражать склонность к жестокости физическим насилием, и это касается как женщин, так и мужчин.

Не менее злым знаком зодиака астролог назвал Овна. С виду он весел и искренен. Представители знака любят жизнь и умеют ей наслаждаться. К тому же Овны хорошие друзья, они никогда не оставят в беде. Однако лучше не ставится их врагом. Нередко достаточно одной фразы, чтобы оказаться в ряду обидчиков. Остановить представителя знака не смогут никакие доводы. Астролог отмечает, что мужчины-Овны нередко решают конфликты кулаками, а женщины давят морально.

Самым агрессивным среди всех знаков зодиака астролог назвал Скорпиона. Представители знака доброжелательны только на первый взгляд. В них постоянно кипят злость и раздражение, однако они их тщательно контролируют. В порыве гнева они часто резки на поступки и слова. Проблема в том, что Скорпионы почти никогда не сожалеют в содеянном и не извиняются, даже если понимают, что неправы. Женщины-Скорпионы склонны к изменам, а мужчины к мести и подлости. На пути к цели для них не существует преград, даже если нужно оскорбить или обидеть кого-то.

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