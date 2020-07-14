Знаки зодиака, которые Бог создавал друг для друга

Вторую половинку найти нелегко. Чтобы искать стало легче, астрологи рассчитали, какие пары по знакам зодиака созданы друг для друга.

Рак и Телец. Эта пара идеально совместима как физически, так и эмоционально. Оба способны принять своего партнера со всеми его достоинствами и недостатками. Они способны существовать во взаимном уважении и понимании долгие годы. У Рака с Тельцом очень похожие семейные ценности, а достаточно редкая в наше время способность поддерживать друг друга в любых ситуациях позволяет сделать этот союз практически нерушимым.

Козерог и Телец. Этим двоим комфортно вместе, поскольку они обладают похожим темпераментом и одинаково относятся к финансовому вопросу. У них мало поводов для выяснения отношений, поскольку взгляды на жизнь во многом совпадают. Со стороны их объединение может показаться стремительным, поскольку познакомившись, они уже не могут расстаться.

Весы и Близнецы образуют идеальную интеллектуальную пару. Их привлекает не внешность партнера, а его ум и чувство юмора. Фундаментом отношений между ними является не столько любовь, сколько крепкая дружба. Партнеры этих знаков больше всего ценят доверие и готовы поделиться со второй половинкой самыми сокровенными мечтами и тайнами. У этой пары самые высокие шансы вместе встретить старость, потому что оба не обращают внимания на внешние возрастные изменения друг друга.

Дева и Дева. Это единственный знак, который может создать гармоничную пару с самим собой. Перфекционизм Девы в таком союзе может сыграть положительную роль, особенно, если оба партнера заинтересованы в самосовершенствовании и развитии. Любовь к порядку, дисциплинированность и работоспособность позволяют партнерам не просто смотреть в одном направлении, но и двигаться синхронно, достигая больших высот именно в тандеме.

Водолей и Близнецы. Это пара чаще всего складывается по принципу любви с первого взгляда и остается вместе надолго. Их объединяет творческий взгляд на жизнь и стремление познавать новое. Эти двое легки на подъем и открыты к воплощению идей друг друга. В глубине души оба знака весьма свободолюбивы и периодически позволяют себе провести время поодиночке, что только укрепляет их уверенность в правильности выбора партнера и цементирует их союз.

Даже если ваша пара не попала в наш список, у вас есть все шансы постараться и построить гармоничные отношения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.