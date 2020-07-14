3 знака, которым ни в коем случае нельзя доверять секреты

Осторожно, болтун! Астрологи настоятельно рекомендуют не доверять никаких секретов этим людям.

Овны совсем не любят слушать о проблемах других. Они очень быстро устают от чужих историй и иногда могут вовсе не тактично об этом намекнуть собеседнику. Но вот шанса обсудить кого-то «за глаза» овны никогда не упустят. Поэтому будьте очень осторожны, когда делитесь чем-то важным с овном, особенно если вы не близкие друзья. Болтун вас непременно выдаст и даже не поймёт, что поступил нехорошо.

Львы никогда не прочь посудачить. Причём, надо отдать им должное. Болтливы они не только касательно чужих тайн. Лев, любуясь собой, что происходит с ними довольно часто, ведь сложно найти знак зодиака более самовлюблённый, может легко выдать какой-то секрет или постыдную тайну и о себе. Впрочем от этого львы не слишком расстраиваются, ведь, как правило, считают, что всё, что с ними происходит, на пользу их имиджу, а окружающие не перестанут обожать их сиятельство ни при каких обстоятельствах.

Близнецы — болтуны поневоле. Представители этого знака крайне редко намеренно выдают чужие секреты. Однако всё выходит у них как-то само собой, и они очень страдают от своей болтливости. Потому что по иронии судьбы люди, как правило, чувствуют потребность быть откровенными и делиться секретами именно с представителями этого знака. Однако тайны, доверенные близнецам, редко могут остаться тайнами. Но в этом очень мало вины самих весов, просто так сложились звёзды!

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.