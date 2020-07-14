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Пушистый гороскоп: какой знак зодиака у вашего кота

Рамблер4 часа назад
Фото: depositphotos

У кота тоже есть право на знак зодиака и свой личный гороскоп!

Ведь у мохнатых и хвостатых есть характер, любимые и нелюбимые занятия, все они ведут себя по-разному. Что уж говорить о своенравных котах! И гороскоп кота поможет вам лучше разобраться в поведении своего маленького любимца.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Под знаком Овна рождаются активные крохи, которые любят выслеживать и преследовать добычу. Агрессивные по своей природе, они не из тех, кто будет тереться о ноги и ласкаться к вам. Но признаваться в любви они все же будут, принося вам свои маленькие «подарки», те, что они выследили и поймали. Уделяйте им побольше внимания, играйте с ними, и они могут так вымотаться, что даже вырубятся у вас на коленях какое-то время.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Котята-Тельцы – настоящие гедонисты. Они съедят всю свою еду до последнего кусочка, и чем сильнее у нее запах, тем лучше. Кстати, съев свой обед, они вполне могут покуситься и на ваш, нагло протягивая лапки к тарелке. Насытившись, они уронят свое маленькое пухлое тельце вам на колени и будут мурлыкать, так что у вас не останется другого выхода, кроме как ласкать и гладить их, пока малыш не уснет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Если котик родился под знаком Близнецы, то вы усыновили не одного, а тысячу котиков. Эти милашки сочетают в себе миллион разных личностей, и, возможно, именно коты-Близнецы в ответе за то, что у этих домашних питомцев такая неоднозначная репутация. В конце концов, весна – время появления большинства котят на свет, а потому большая их часть рождается под знаком Близнецы. Они очень хорошо общаются с людьми. У котов этого знака есть свой язык, с помощью которого они дают хозяину понять, когда они голодны, когда хотят играть, спать, или, чтобы вы развлекли их в 4 утра. Активные, озорные, любознательные, не удивляйтесь, они будут бать ваши драгоценности или монетки из кошелька просто, чтобы поиграть.

Рак (21 июня – 22 июля)

Когда вы слышите о пугливых кошках, то, скорее всего, речь идет о чувствительных Раках. Милые, тихие и ласковые коты-Раки предпочитают спокойную атмосферу, а шум только сводит их с пушистого ума. Они бережнее других котов относятся к своей семье – будь то их собственные котята, или вы. Они будут следовать за вами по дому, всячески выражая свою любовь и в  ожидании ответной ласки. Если же вы не можете найти своего котенка, поищите под кроватью или в шкафу – иногда ему просто нужно побыть одному, в тишине и покое.

Лев (23 июля – 22 августа)

Ваши маленькие любимцы-Львы будут требовать часы вашего внимания. А также они больше всех нуждаются в том, чтобы их баловали, дарили им игрушки, а иначе они становятся агрессивными. Они ждут, что члены семьи будут обращаться с ними как с королями, а если вы не уделяете им достаточно внимания, то ждите наказания – ваш новый диван вполне может оказаться изодран его львиными коготками.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для котят-Дев вы – кожаный раб, который должен прислуживать 24 часа в сутки. Если же этого не делать, они будут шипеть, кусаться и царапаться, так что вы можете подумать, что они сошли с ума. Но, на самом деле, не так уж сложно сделать их счастливыми. Просто всегда покупайте им их любимую еду, и окружите их чистотой, ведь они очень ее ценят. Они и сами аккуратны, и любят, чтобы все вокруг было таким же вылизанным.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Ваш котенок-Весы является обладателем милейших глазок и великолепной шелковистой шерстки. Он тратит много времени на прихорашивание, а еще больше – на общение, даже если вы не настроены играть и разговаривать. Удостоверьтесь, что вашему котенку есть, с кем провести время, иначе вас порадуют сюрпризом в новых ботинках. Весы нуждаются в компании, и лучше всего для этого подойдут коты-Близнецы. Но и вашим гостям котенок-Весы будет очень рад.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Знаете примету о черной кошке, которая перебегает дорогу? Так вот, эта кошка – ваш типичный Скорпион, темный и загадочный. Эти котята – смелые, непредсказуемые и мстительные, особенно, если вы заставляете их ревновать, погладив другого кота. Да как вы могли? Эти котята могут быть преисполнены любви и ласки в один момент, и злобно шипеть – в следующий, и вы даже не поймете причину. Скрытные Скорпионы любят прятаться от вас, когда вы их зовете. С не меньшим удовольствием они будут прятать ваши вещи, так что не стоит просто так оставлять их дома одних.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы знаете тип кошек, которые исчезают на несколько дней, а затем возвращают и выглядят как на износ? Это типичный кот-Стрелец, обожающий приключения, всегда в поиске новых впечатлений. Они любят бродить по округе, исследовать новые территории, даже если это небезопасно, раздавать кошачьи хуки направо и налево и крутить пушистые романы круглый год.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Эти коты знают, кто в доме хозяин. Застенчивый и серьезный, ваш котенок-Козерог будет выражать свою преданность вам, но и требовать того же в ответ. Они не принимают «нет» как ответ, они упорны и всегда добиваются желаемого или огромными глазами, или острыми коготками. Так, если вы оставите его на ночь за закрытой дверью спальни, он будет скрестись и мяукать всю ночь, пока вы не сдадитесь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если ваш котенок странный и необычный, похож на сумасшедший комочек шерсти, и любит еду, к которой не прикоснулась бы ни одна другая кошка – то вот он, Водолей. И все странности его поведения обусловлены сочетанием ума, независимости и эксцентричности. Они не выносят скуки, так что лучше, чтобы они всегда чем-то развлекались, а иначе их любопытство может вызвать проблемы – стоит лишь вспомнить, к чему оно традиционно приводит кошек. К счастью, у милашки целых девять жизней.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Творческие Рыбы являются просто мечтой владельца. Ласковые, счастливые, они обычно оказывают спокойное и мирное воздействие на своего хозяина. Они не требуют к себе повышенного внимания, так как их внутренний мир очень богат и им интересно даже в одиночестве. Также они обладают способностью интуитивно чувствовать ваше состояние и, если вы придете домой уставший или в плохом настроении, будут всячески демонстрировать вам свою любовь, пока вы не почувствуете себя лучше.

Знак зодиака вашего кота вы уже знаете. Пришло время выяснить, подходите ли вы по гороскопу?

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