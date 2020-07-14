3 знака зодиака с феноменальным везением и интуицией

Гороскоп для трёх знаков, из которых вышли бы отличные лепреконы, ведь им всегда везёт и они всегда выходят сухими из воды!

Есть те, кому звёзды благоволят и те, кому они дарят бесценный опыт.

А ещё есть счастливчики, которые обладают почти паранормальными способностями в части везения и интуиции.

Львам всё всегда сходит с рук из-за их природного, почти магического обаяния и харизмы. Астрологи вообще считают, что самые харизматичные, говорливые и успешные в «разговорных» профессиях люди — это, как правило, львы. Поэтому львам гораздо проще налаживать коммуникации, обрастать связями и двигаться по карьерной лестнице. Львов многие считают везунчиками и считают, что успех достается им слишком легко. Спорить с этим довольно сложно, потому что это так и есть. Однако дабы не растерять благосклонность звёзд, астрологи настойчиво рекомендуют представителям знака не задирать нос и не лениться.

У рыб, в отличие от львов, интуиция «тихая». Внутренний голос не кричит им: «я прав, делай, как я велю!», у них почти никогда не бывает внезапных озарений. Рыбы привыкли вдумчиво заглядывать внутрь себя, обдумывать, внимательно слушать импульсы, которые посылает им шестое чувство. Они отлично умеют отличать то, что им шепчет интуиция, от тех моментов, когда склонны поддаться панике или пресловутому стадному чувству. Поэтому рыб сложно считать экстрасенсами и пророками, они скорее люди, которые отлично знают себя, свои реакции и разбираются в своих эмоциях.

Скорпионы зачастую — это «обаятельные подлецы». Они могут обещать вам три короба всего, ссылаясь на свои ощущения и безошибочную, по их словам, интуицию. Но все эти обещания могут сыграть с вами злую шутку. Всё потому, что интуиция у скорпионов действительно развита феноменально. Однако используют они её исключительно во имя и ради своего блага. Пожалуй, сложно встретить скорпиона, у которого на первом месте будет кто-то, кроме него самого. Во имя своих интересов и планов скорпион обманет вас, не моргнув глазом. А всё потому, что так ему указывает интуиция, которая, к слову, почти никогда не даёт осечек.

Когда замуж? Отвечает таролог

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