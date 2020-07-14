3 комнатных цветка, которые приносят несчастья в дом

Нахождение в доме комнатных цветов украшает помещение и создает особый уют. Однако не все растения способны очищать воздух и радовать домочадцев своим присутствием.

Прежде, чем принести в жилище очередной зеленый росток, стоит узнать о нем немного информации. Существует ряд домашних цветов, которые, кроме выделения вредных веществ могут принести беду.

Фикус

Вечнозеленое растение родом из Африки, Азии, Австралии. В природе кустарник или дерево достигает высоты около 20 метров, в комнате вырастает в среднем до 1, 5 – 2 метров.

Долгие годы цветок с массивными листьями считался знаком благосостояния, поэтому у большинства семей на окне красовался фикус. Мнение о его позитивном присутствии у людей резко поменялось после окончания Великой Отечественной войны, когда в семьи, где росло пышное украшение, с военных действий не вернулись домой мужчины. В одно час символ благополучия получил другое название «цветок вдов».

Заводя дома шикарный экземпляр, также стоит знать, что в фикусе содержится млечный сок, содержащий большой процент каучука. Во время испарения он попадает в воздух и наполняет комнату токсичными веществами.

Папоротник

Растение сопоставляют с мистикой и продолжают надеяться, что однажды на Ивана Купала на нем появится алый цветок. Есть предположения, что папоротник оберегает жилище от зла и нечистой силы. И если листья зеленого насаждения засыхают, считается, что цветок взял на себя порчу, сделанную для жильцов этого дома.

Однако есть и другие мнения, говорящие о папоротнике, как об энергетическом вампире. Его присутствие в жилом помещении лишает человека здоровья и счастья. Утверждают, что в квартирах, где растет папоротник, бывают частые ссоры среди домочадцев.

Плющ

Вьющееся растение принадлежит к семейству аралиевых. Ярко-зеленая окраска листьев цветка очень привлекает кошек. Не осознавая угрозы жизни, домашние животные могут съесть ядовитые ягоды или листья, поэтому в домах, где обитают четвероногие друзья, растение стоит держать подальше.

Помимо прочего, если в европейских странах плющ издавна считается символом преданности, то у славян – это знак беды и одиночества. Существует версия, что цветок отпугивает мужчин. Те, кто склонен доверять фэншуй, наверняка знают - плющ способен поглощать жизненную энергию и эмоции. Хотя некоторые это свойство цветка считают положительным качеством. К примеру, если у человека плохое настроение, можно посидеть рядом с растением и негативные эмоции исчезнут.

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