Ищите новые возможности — финансовый гороскоп на 16 июля

Сегодня искать новые пути и в профессиональной сфере, и в экономической.

Овен ‌‌

Сегодня у типичных Овнов могут быть интенсивные и гармоничные деловые контакты. Это особенно благотворно отразится на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Можно смело выходить на контакт с влиятельными людьми и назначать им деловые свидания – все пройдет так, как вы хотите. Ускоряется товарно-денежный оборот.

Телец

Для Тельцов сегодня тема материального благополучия и роста доходов может обрести реальные очертания. Вы будете склонны вести себя практично и дальновидно, что позволит вам успешно решать многие вопросы. Отличный день для крупных покупок, капиталовложений, ремонта техники. Используйте этот день для приобретения практически полезных навыков в работе.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам полагаться только на самих себя. Личная инициатива, активная позиция и ответственность за взятые на себя обязательства позволит вам преуспеть в любых делах. Труднее придется тем, кто занимает подчиненные должности, и лишен возможности действовать самостоятельно.

Рак ‌‌

Ракам предстоит научиться быть результативными в стесненных и ограниченных условиях. Чем тише и незаметнее вы сегодня будете вести себя на работе, тем лучше будет для пользы делу. Это хорошее время для получения льгот от работодателя. Можно обращаться к начальству с просьбами о компенсации расходов на проезд или на обеды в работе время.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам не полагаться только на самих себя и ориентироваться на развитие сотрудничества с другими людьми. Это хорошее время для работы с информацией, поездок и деловых знакомств. Вы сможете предвидеть ход событий на шаг вперед, что убережет вас от неприятностей. Не пренебрегайте участием в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок.

Дева ‌‌

Сегодня Девы смогут получить полную и всестороннюю поддержку со стороны начальства. Если вы ожидали повышения в должности, то сегодня может состояться разговор о вашем новом назначении на вышестоящую должность в обозримой перспективе. Старайтесь в своих действиях не отступать от заранее намеченной цели.

Весы ‌‌

Сегодня Весам будет выгоднее иметь дело с людьми, приехавшими из других стран и регионов, либо вести с ними деловую переписку. Используйте предоставляющиеся вам возможности для расширения бизнеса. Кроме того, это хорошее время для урегулирования юридических споров, заключения мирового соглашения в имущественных тяжбах.

Скорпион

В этот день Скорпионам может представиться случай воспользоваться заемными финансовыми ресурсами с выгодой для себя. Если вы ожидаете поступления банковского платежа на свой счет, то сегодня это может произойти. Кроме того, это благоприятный день для размещения депозитных вкладов под проценты.

Стрелец

Стрельцы смогут проявить свои способности договариваться с другими людьми. Ориентируйте себя на то, чтобы слушать других людей и адаптироваться к внешним обстоятельствам. В этот день преуспеют те, кто работает в сфере услуг, вступая в непосредственный контакт с клиентами, покупателями, заказчиками. Можно вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве.

Козерог

Сегодняшний день выгоднее для тех Козерогов, кто занимает подчиненное положение на работе и не обременен грузом ответственности за результаты работы других людей. Исключительно доброжелательно складываются отношения с коллегами по трудовому коллективу. Хорошо идти на примирение с теми коллегами, с кем у вас были натянутые отношения.

Водолей

Водолеям рекомендуется использовать свои недюжинные творческие способности для решения нестандартных вопросов. Сегодня нужно прокладывать новые непроторенные пути, усовершенствовать, изобретать, искать и находить скрытые резервы развития. Хорошо поработают те, у кого свободный график работы – выполняйте работу заблаговременно.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам будет хорошо работаться в комфортных уютных и привычных условиях. В первую очередь это относится к тем, кто работает дистанционно, на дому. Возрастает роль близких родственников в результатах вашего труда, процветает семейный бизнес. Успешно поработают риелторы, строители и коммунальщики.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.