Счастье совсем рядом — любовный гороскоп на 16 июля

Черная полоса в вашей жизни совсем скоро сменится на белую.

Овен ‌‌

Не исключено, что в этот день вы можете столкнуться с ревностью любимого человека. Это может неприятно удивить вас. Впрочем, постарайтесь простить партнеру минутную слабость. Одиноким Овнам желательно смелее использовать разнообразные способы знакомств.

Телец

Ваши кулинарные способности в этот день напрямую повлияют на отношения со второй половинкой. Приготовленные с любовью блюда будут иметь магический эффект в решении некоторых проблем. Одинокие Тельцы почувствуют скованность в общении с поклонниками.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет непросто объяснить любимому человеку свою идею и убедить его в ее реализации. Вам придется приложить все силы для того, чтобы найти с партнером взаимопонимание. Поклонники постараются добиться благосклонности одиноких Близнецов.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам отбросить сомнения и действовать по четко намеченному плану. Вам не стоит отказываться от мысли переломить ситуацию в свою пользу. Одиноким Ракам желательно не горячиться и не доказывать свою правоту представителям противоположного пола.

Лев ‌‌

События этого дня покажут, что вы с любимым человеком, скорее всего, по-разному смотрите на одни и те же вещи. Постарайтесь отнестись к этому спокойно. Звезды подсказывают, что поиск общего решения смягчит ваши разногласия. Одиноких Львов ждет романтическое приключение.

Дева ‌‌

В этот день любимому человеку важно почувствовать вашу поддержку и одобрение. Партнер готов к серьезным свершениям ради любви и ваше поощрение ускорит его победы. Одинокие Девы готовы именно сегодня воплотить свои мечты в реальность.

Весы ‌‌

Весам в этот день придется проявить силу воли для того, чтобы не поддаться непредвиденным обстоятельствам и сохранить теплые отношения с любимым человеком. Если вы пока одиноки, не стоит поддаваться на слишком пылкие ухаживания нового партнера.

Скорпион

Звезды подсказывают, что сегодня Скорпионам необходимо прояснить некоторые нюансы отношений с любимым человеком. Постарайтесь проявить деликатность и терпимость. Для одиноких Скорпионов затраченные усилия на устройство личной жизни увенчаются успехом.

Стрелец

В этот день все складывается наилучшим образом. Если вам захочется ускорить развитие событий, постарайтесь от этого воздержаться и наслаждайтесь каждой минутой общения с любимым человеком. Если вы пока одиноки, будьте открыты новым контактам с противоположным полом.

Козерог

Не исключено, что сегодня некоторым Козерогам захочется побыть самим собой, а не чьей-то второй половинкой. Поэтому позвольте себе передышку от личной жизни и сведите контакты с партнером к минимуму. Одинокие Козероги готовы пойти на все, чтобы найти любимого человека.

Водолей

Не исключено, что в этот день ваша чувствительность будет более острой, чем обычно. Это может спровоцировать обиды, несмотря на предельно корректное поведение партнера. Необычный взгляд на любовь одиноких Водолеев может привлечь к ним внимание со стороны потенциального избранника.

Рыбы ‌‌

Этот день для некоторых Рыб станет временем завершения полосы проблем в личной жизни. Сейчас вы вместе с любимым человеком готовы начать все с «чистого листа». В одиноких Рыб кто-то без памяти влюблен. Вполне вероятно, что сегодня вы это, наконец, заметите.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.