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Юный индийский астролог сделал странные пророчества

Рамблер5 часов назад

Смотрите видео и узнайте о юном индийском предсказателе, который напророчил миру эпидемию. Астролог-подросток Абигья Ананд ещё в августе прошлого года записал странное видео, где говорил, что будущей весной люди начнут бороться за выживание, причём особо пострадает Китай. Теперь стало понятно, что Абигья намекал на появление коронавируса, И даже те, кто поначалу отнёсся к его предсказаниям скептически, поверили в юное дарование. Но сейчас Ананд сделал ещё более мрачное пророчество.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какая старость ждёт Близнецов.

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