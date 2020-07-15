Юный индийский астролог сделал странные пророчества

Смотрите видео и узнайте о юном индийском предсказателе, который напророчил миру эпидемию. Астролог-подросток Абигья Ананд ещё в августе прошлого года записал странное видео, где говорил, что будущей весной люди начнут бороться за выживание, причём особо пострадает Китай. Теперь стало понятно, что Абигья намекал на появление коронавируса, И даже те, кто поначалу отнёсся к его предсказаниям скептически, поверили в юное дарование. Но сейчас Ананд сделал ещё более мрачное пророчество.

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