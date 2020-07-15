Какая старость ждет Близнецов

Близнецы – третий по счету знак зодиакального круга.

Это знак общения и контактов, быстрого практичного мышления и новых впечатлений. Именно поэтому типичные представители Близнецов сохраняют молодость и живой ум до глубокой старости, ведь, в сущности, внутри они настоящие дети: активные и любопытные. А о том, какая все-таки старость их ждет, читайте в этой статье.

Идеальная старость по-близнецовски – это когда вокруг полно людей, с которыми можно поговорить. Причем и дома с чашечкой кофе (Близнецы еще и знак добрососедства), и на модной выставке в художественной галерее – интересы Близнецов обширны и многообразны. Главный принцип Близнецов – побольше нового и интересного, и ни дня без общения!

Помните всех этих задорных старушек из мемов, которые носят цветную одежду, катаются на скейте и выглядят совершенно безумными и счастливыми? Вот это портрет успешного Близнеца в старости. Смотришь на них и понимаешь, что они помоложе многих двадцатилетних, так как внутри них – неиссякаемый источник самой жизни, свежей и спонтанной.

Старость Близнецам лучше, конечно, встречать в какой-нибудь Италии или Испании, где можно без конца сидеть на террасе и болтать с такими же бодрыми старичками и старушками (будем надеяться, что корона скоро отступит и старость в Италии снова будет ассоциироваться с чем-то веселым и безопасным).

Отношения с молодым поколением у стареющих Близнецов – одни из самых (если не самые) гармоничные. Дети и подростки чувствуют родственную энергетику и с удовольствием проводят время со своими Близнецами-бабушками и Близнецами-дедушками, не испытывая скуки.

Здоровье Близнецов в старости может быть превосходным, если только они умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Неплохо было бы заняться йогой или простой суставной гимнастикой, потому что именно суставы и нервная система – уязвимое место этих воздушных старцев.

В профессиональном плане именно на склоне лет у многих Близнецов наступает время истинного наслаждения: их писательский талант и талант рассказчика раскрывается на полную мощность. Им уже есть, что рассказать и есть время, чтобы записать эти удивительные истории. И, скорее всего, уже есть нужные связи и знакомства (или просто опыт), чтобы опубликовать или издать свои произведения.

Диана Сабитова

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