5 причин не влюбляться в Овна

Овны – яркие, огненные, импульсивные.

Самый первый знак в круге зодиака: и мужчины, и женщины Овны – настоящие первопроходцы. Но насколько они прекрасны, настолько же сложно с ними бывает общаться. О том, почему вам лучше не строить романтические отношения с рожденными под знаком Овна, читайте в этом материале.

Их не переубедить

Никогда и ни в чем. У Овнов обострено чувство собственного достоинства, что часто выражается в болезненном непринятии чужой точки зрения, даже если она выглядит адекватной и отражает реальную действительность. Овнам важно думать по-своему, делать по-своему, а еще чтобы вы тоже думали, так, как думает Овен, и делали то, что он вам говорит делать. Но об этом подробнее в следующем пункте.

Овны вечно приказывают

Стиль рекомендаций Овна (которые он или она будет вам давать чаще, чем хотелось бы) – добровольно-принудительный. То есть Овен сначала расскажет вам, как жить – мягко и снисходительно – а затем проследит, чтобы вы тут же кинулись исполнять советы безусловно самого умного, надежного и дорогого человека в своей жизни.

Они страшные собственники

Быть партнером Овна тяжело еще и потому, что они считают вас своей собственностью. Довольно неприятное ощущение, что ваше тело и душа принадлежат не вам. Партнер-Овен изведет вас ревностью, он будет требовать отчета о ваших передвижениях и общении с противоположным полом, а еще Овен сам будет распоряжаться вашим временем – ведь как он считает, оно принадлежит только ему.

Они ненасытны в сексе

Спорный пункт: казалось бы, что может быть лучше. Но когда вы действительно побудете в отношениях с Овном и хлебнете сполна этого темперамента, ваш энтузиазм поутихнет (а энтузиазм Овна – нет!). Овновская энергия неиссякаемая, и помимо работы и спорта, ваш Овен будет тратить ее и в постели. И все бы ничего, но зачастую Овны начинают относиться к сексу как к спорту: вспотел, выложился, дошел до победной линии – и в душ. А вы пока отдыхайте, вам надо набраться сил до следующего секс-забега.

Они не умеют находить компромисс

О том, что для Овнов существует только одно правильное мнение – их собственное, мы уже говорили. Но вот эта овновская конфликтность имеет более сложную природу, в корне которой – навязчивое желание повыяснять отношения, выпустить пар, поспорить. То есть даже если вы все говорите и делаете правильно, Овен найдет, из чего раздуть пожар ссоры.

В общем, подумайте три раз перед тем, как начать отношения с Овном. Если, конечно, он даст вам возможность подумать (что очень маловероятно).

Дарья Лопушков

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