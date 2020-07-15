6 несносных боссов по гороскопу

Не все люди созданы для того, чтобы управлять страной или хотя бы коллективом.

У некоторых это получается просто ужасно. Встречайте: хит-парад худших начальников по астрологической версии.

Как правило, Близнецам не хватает уверенности. Они любят сомневаться во всем, и им сложно договориться даже с собой – что уж говорить о других людях? А еще у них огромное, просто гигантское эго и неумение признавать свое поражение, даже самое незначительное. Так или иначе, на мировой арене есть лидер-Близнецы, и это Дональд Трамп. Все еще не верите в астрологию?

Если Рыбы и могут кем-то управлять, то только стадом розовых пони в своих возвышенных мечтах. Для того, чтобы быть начальником, они слишком мягкие и чувствительные. Даже если Рыбка и справится с задачей отчитать провинившегося подчиненного, то потом будет долго и мучительно переживать.

Водолеи могут, но совершенно не хотят никем управлять. Руководитель-Водолей, вероятно, окажется унылым и пассивным, а свои обязанности будет выполнять «на отвяжись». Представители этого знака не годятся для того, чтобы «глаголом жечь сердца людей». Так что, просто оставьте их в покое.

Публичности Рак предпочитает свою уютную норку. Представители этого знака не хотят нести ответственность за происходящее, им проще уйти в тень и переждать. Иными словами, в любой кризисной ситуации такой горе-руководитель сольется по-тихому, заставив подчиненных огребать по полной.

Не то, что у Скорпиона нет лидерских качеств. Скорее, у него просто нет желания их проявлять. Ему скучно быть начальником. Страстная натура Скорпиона требует не расписания и четкого графика, а движухи, приключений и драйва. Все эти ваши планерки и совещания оставьте, пожалуйста, себе.

Из Девы получится отличный начальник-самодур, который будет орать, кидаться документами и настаивать на своей правоте. Девы довольно упрямы, но с умением объяснять у них проблемы. Скорее, они только сильнее вас запутают.

Материал с портала SNCmedia

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