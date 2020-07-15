Кто вы в мире звезд? Рассчитайте по дате рождения

C кем из звездных красавиц вы родились под одним нумерологическим числом!

Предположим, вы родились 17.11.1972, тогда 1+7+1+1+1+9+7+2= 29, но так как это число значительно больше необходимого, складываем еще раз 2+9=11, видим, что требуется сложить еще раз — делаем это 1+1 и получаем «2».

№1. Полина Гагарин

Единица одарила Вас и ее силой духа, лидерским потенциалом. Вам суждено занимать верхние позиции в мире, проходить индивидуальный путь успеха. Невероятная притягательность и умение упорно работать над собой, как и ваша несгибаемость перед обстоятельствами восхищают окружающих.

№2 Настасья Самбурская

Дерзкая и эмоциональная Настасья Самбурская имеет все дары числа «2». Сражаетесь за справедливость и не даете себе пройти мимо чужой беды. Очень доброе сердце, даже если внешняя оболочка колючая и неприветливая. Ранимые и нежные внутри, обладают высокой степенью ответственности, готовы подставить плечо и первыми прийти на помощь.

№3. Светлана Лобода

Яркая и сексуальная Светлана Лобода является представительницей числа «3» на звездном Олимпе. Мощь ее энергии присуща всем тройкам, но в каждой раскрывается по своему. Одно объединяет всех подопечных числа — невероятная красота души и способность созидать нечто прекрасное! Энтузиазм, дух юности и большой поток счастья Вы несете в этот мир благодаря дарам числа «три».

№4. Ирина Шейк

Стремительная Ирина Шейк — настоящая «4»! Если ваше число «4», то оно дает решительность, стойкость, высокую трудоспособность и умение разрабатывать стратегию для достижения желаемого. Четверки умны, адаптивны, быстро реагируют и способны быстро принимать взвешенные решения, когда это необходимо.

№5. Наталья Водянова

Нежная Наталья Водянова демонстрирует лучшие качества! Любознательность, интерес ко всему живому и сущему, находчивость и энергичность. Пятерки везде и все успевают, не теряя бодрость духа и искреннюю увлеченность. В Вас есть и внутренняя свобода, которой многим так не хватает, умение оставаться собой и слушать внутренний голос просто бесценно.

№6 Лера Кудрявцева

Сопереживающая и преисполненная достоинства Лера Кудрявцева представляет число «6». Эта женщина умеет преподносить себя так, что с легкостью избегает злых сплетен и продолжает идти к успеху. Бескорыстность, благородство — Вы никогда не руководствуетесь только выгодой, не поступитесь принципами даже ради быстрого взлета в карьере.

№7 Ани Лорак

Ани Лорак, чей голос и внешность никого не могут оставить равнодушными, рождена под покровительством «7». Это число дарует проницательность, наделяет острым умом и помогает мыслить нешаблонно. Подопечные 7-ки способны на настоящую революцию, могут создавать новые стандарты и идеалы, задавать ритм не только себе, но и окружению.

№8 Алена Шишкова

Красавица Алена Шишкова идет по жизни с числом «8». Оно дает большой потенциал власти, силы и целеустремленности. Сломить дух восьмерок практически невозможно. В них столько энергии и жизни, что «сгибаться» под давлением извне ни за что не станут.

№9 Алсу

Тонкая и грациозная певица Алсу является подопечной числа “9”! Девятки — глубокий омут со множеством тайн и сюрпризов. Это число веры, любви, идеалистического взгляда на мир. Даже самому ближайшему другу скажет обидную, но важную правду ради его же блага.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.