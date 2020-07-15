6 примет женщины-долгожителя

Многие из нас хотели бы жить долго, но наука до сих пор так и не нашла рецепта долголетия.

Исследования этой проблемы не прекращаются, и ученым удалось выделить несколько пунктов, которые присущи всем женщинам-долгожителям.

1. Оптимизм. Позитивный взгляд на мир и по большей части положительные эмоции являются естественными стимуляторами нервной системы и через нее мобилизуют резервы организма. Одновременно с этим повышается тонус коры головного мозга, улучшается кровообращение и пищеварение, весь организм работает более слаженно. Оптимисты меньше подвержены стрессу и усталости, скорее восстанавливаются после болезней.

2. Интерес к жизни не зависит у долгожителей от количества лет. Они всегда изучают что-то новое, стремятся к новым впечатлениям и достижениям. Многие из них долго работают и, даже выйдя на пенсию, продолжают путешествовать или заниматься любимым делом. Они искренне верят, что впереди их ждет что-то новое и хорошее, не зацикливаются на плохом.

3. Социальная активность и эмпатия – еще одна важная примета женщин-долгожительниц. Они с детства умеют распознавать эмоции окружающих и выстраивают крепкие дружеские и общественные связи. Они всегда готовы поддержать других в трудную минуту, но при этом и сами никогда не остаются в одиночестве. Главное, что их отношения строятся на искренности и заинтересованности друг в друге. У части из них есть большие семьи и любимые питомцы: им всегда есть о ком заботиться и ради чего жить.

4. Творчество способствует оптимальной деятельности мозга, развивает духовно, мотивирует на успех и приносит радость, запуская механизм долголетия. Этот пункт может присутствовать в любом аспекте: от хобби до всемирно признанных произведений искусства.

5. Забота о здоровье – неотъемлемая часть долгих лет жизни. Необязательно это жесткая диета или изнуряющие тренировки. Это физическая активность, которая доставляет удовольствие, употребление натуральных продуктов, в большинстве случаев, отказ от вредных привычек.

6. Любовь к себе и к миру может проявляться как жизнь в гармонии со своими чувствами, реализация творческого потенциала, бескорыстная помощь нуждающимся, забота о большой семье. Главное, чтобы человек не делал, он получает от этого удовольствие и радуется каждому моменту жизни.

При желании каждая из нас может сделать жизнь если не длиннее, то радостнее и плодотворнее.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, талого

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