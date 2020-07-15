Сколько у вас будет браков согласно знаку зодиака

Количество браков в наше время может быть разное. Уж слишком много факторов влияет на это.

Прошли те времена, когда женятся «один раз и на всю жизнь». У каких знаков зодиака может быть много походов в ЗАГС, а кто заглянет туда лишь однажды?

Весы. Находятся в вечном поиске гармонии и душевного равновесия. В разные периоды своей жизни Весы требуют от спутника жизни разных качеств, которые являются противоположными – подчинение и самостоятельность, идти уступки и твёрдость и так далее. То есть если человек не является гибким, то таким личностям в браке бывает сложно. Поэтому только Близнецы являются идеальной парой для Весов. 2-3 брака на поиски и только 4-5 брак можно назвать фундаментальным.

Скорпион. Слишком противоречивая личность. Собственники, которые ревнуют партнёра ко всем вообще. При это сами могут поддаться искушению и изменить. Природная суть – лидерство и стремление быть первым во всём. Однако, с выбором спутника жизни ошибаются редко. 1-2 брака – это вполне реальная цифра.

Стрелец. Слишком любят свободу, поэтому разводы в их жизни – это явление довольно частое. Поиск нового человека? Не проблема! Даже в других странах у Стрельца всегда появляются варианты. 2-3 похода в ЗАГС – обыденное явление.

Козерог. Во всех своих поступках основательный человек, любит холодный расчет, причём может замаскировать свои начинания за страстью и любовью. Козероги к бракам подходят основательно – все тщательно анализируют и взвешивают. Поэтому поход в ЗАГС, как правило, один.

Водолей. Воздушная стихия, влияние Урана, поэтому Водолеям просто жизненно необходимы эксперименты в жизни. Семейная сфера исключением не является. Если человеку повезёт и он сразу найдет себе «гибкого» спутника жизни во всех отношениях, то брак будет один. Или поиск «того самого партнёра» будет продолжаться и далее.

Рыбы. Нет крепкого морального стержня. Поэтому на выбор Рыб очень легко влиять. Поиск идеала может затянуться и даже пенсия не выглядит какой-то конечной точкой. Поэтому 4-6 браков для Рыб – это нормально.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.