Поспешишь — людей насмешишь — любовный гороскоп на 17 июля

Перескакивать на новый уровень в романтических отношениях пока не стоит.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам предстоит вспомнить о том, что они не успели дать любимому человеку. Постарайтесь восполнить дефицит душевного тепла и нежности между вами. Если вы пока не встретили вторую половинку, настройтесь на новые отношения, забыв о прошлых неудачах.

Телец

Тельцам не стоит слишком надеяться на самостоятельные действия партнера. Напротив, лишь ваши совместные усилия принесут желаемый результат. Если вы пока одиноки, новый, более активный образ жизни окажет благотворное влияние на устройство личной жизни.

Близнецы

В этот день любимый человек вас приятно удивит своей предусмотрительностью. Вы окажетесь подготовленными к весьма неожиданной ситуации благодаря интуиции партнера. Если вы пока одиноки, попробуйте внести разнообразие в привычный уклад жизни.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам не отказываться от возможности повлиять на развитие отношений с любимым человеком. Сегодня у вас есть уникальный шанс изменить все в лучшую сторону. Если вы пока одиноки, займитесь любимым хобби в обществе потенциального партнера.

Лев ‌‌

Возможно, сегодня вы будете заблуждаться в отношении партнера. Если вам кажется, что любимый человек полностью разделяет вашу точку зрения, убедитесь что это действительно так. Одиноких Львов ждут яркие, запоминающиеся встречи с представителями противоположного пола.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день Девам понадобится свобода действий в любовной сфере. Постарайтесь не поддаваться влиянию любимого человека, если тот будет ограничивать вас в поступках. Интуиция одиноких Дев поможет им разобраться в намерениях потенциального партнера.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что сегодняшний день не лучшее время для торопливости в отношениях с любимым человеком. Если партнер не готов к важному решению, не следует его подталкивать. Одинокие Весы откликнутся на проявления внимания со стороны поклонника.

Скорпион

Постарайтесь в этот день обойтись от советов и наставлений в адрес любимого человека. Для того, чтобы партнер решил свои проблемы, ему вполне хватит вашего понимания. Одиноким Скорпионам будет трудно донести свою точку зрения о любви и романтике до окружающих.

Стрелец

Не исключено, что сегодня на ваши отношения со второй половинкой окажет влияние важная информация от кого-то из ближайшего окружения. Это позволит вам понять дальнейшие перспективы вашей любовной связи. Одинокие Стрельцы пересмотрят свои некоторые желания.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам не сомневаться в истинности чувств любимого человека. Некоторое охлаждение со стороны партнера вскоре сменится приливом нежности. Если вы пока одиноки, постарайтесь относиться менее критично к потенциальным партнерам.

Водолей

Звезды советуют вечер этого дня провести вместе с любимым человеком в романтической обстановке. Возьмите на себя организацию ужина при свечах. Приятный сюрприз партнеру станет поводом для его объяснения в любви. Одиноких Водолеев ждет знакомство со своим идеалом.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день желательно в мыслях вернуться в начало ваших отношений и понять что именно помогло сделать их счастливыми. Это поможет вам укрепить любовный союз на нынешнем этапе. Если вы пока одиноки, внезапная влюбленность подарит вам яркость переживаний.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.