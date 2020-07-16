Луна спутает все планы — гороскоп на 17 июля

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах — один из факторов, мешающих концентрации внимания и твердости планов.

В течение всего дня возможна лень, рассеянность, мечтательность или доля идеализма. Легко сделать неверный выбор в сфере эстетики, неудачно распорядиться деньгами, запутаться в чувствах, ощущениях, ассоциациях. Возможны небольшие недоразумения с алкоголем, лекарствами и обезболивающими средствами. Не слишком результативны переговоры. Чем ближе вечер, тем сильнее будет размываться фокус и страдать точность. Необходимыми делами лучше заняться с утра, а оставшееся время провести в свободном режиме.

Овен ‌‌

В этот день Овнам лучше не сбавлять взятый накануне темп и всюду действовать по горячим следам. Если для решения задачи вам необходима встречная симпатия или активная партнерская поддержка, звезды советуют приступить к делу как можно раньше: к вечеру в отношениях станет меньше определенности и больше «тумана», нужный вам человек может поддаться сомнениям или без объяснений исчезнуть с горизонта.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает стать чуть осмотрительнее в текущих делах, а также в своих отношениях с людьми. Даже в удачной сделке могут обнаружиться погрешности (недостаточные для того, чтобы ее отменить, но вполне способные подпортить вам общее впечатление от событий). Новые начинания нежелательны по той же причине. Если возник вопрос, лучше не плавать в догадках, а поискать информацию по теме.

Близнецы

Для Близнецов день начнется с приятного момента (у многих Близнцов это будет удачное развитие вчерашних событий). Звезды советуют не медлить и намекают, что извлечь из ситуации пользу и удовольствие будет проще в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем меньше будет в интересующей вас ситуации динамики и больше искажений. Ваш ум может затуманить давняя романтическая иллюзия или надежда на чудо.

Рак ‌‌

Сегодня власть над людьми и событиями для большинства Раков является всего лишь приятной иллюзией. Эффект от ваших речей и действий будет слабым, а порой и вовсе мнимым. День подпитывает зависимость и внушаемость, снижает вашу уверенность в своих мыслях и чувствах. Лучше не принимать решений, не начинать дел, повременить с самопрезентацией. Не стоит заводить новые дружеские и романтические связи.

Лев ‌‌

В эти сутки Львы легкомысленны и романтичны, как и их окружение. Свобода от дедлайнов и контроля добавит вдохновения, но не результативности в начинаниях. И личные, и коллективные усилия дадут максимальный эффект утром, благодаря инерции дня вчерашнего. Не стоит поддаваться искушению начать новое дело: азарт будет нестойким, ваш импульс ослабит лень, искаженная перспектива или слабая поддержка.

Дева ‌‌

Сегодня звезды намекают Девам на вероятность обмана и самообмана, правда, в варианте лайт. Чем больше вам нравится ситуация, план, человек или вещь, тем сильнее риск приятных заблуждений. Среди инструментов достижения цели сегодня значатся обольщение, мнимая забота, лесть и дипломатичная «ложь во спасение». Вы можете смотреть сквозь пальзы на чужие недостатки либо сами вводить в обман окружающих.

Весы ‌‌

В атмосфере этих суток Весы становятся идеалистами и могут сделать выбор в пользу желаемого, а не действительного. Звезды подсказывают, что серьезные заблуждения вам сейчас не грозят, но вполне возможна идеализация отдельных моментов — например, каких-то конкретных вещей, людей или сервисов. Не лучший момент для деловых переговоров: вы будете уклончивы и мягки там, где нужны прямота и жесткость.

Скорпион

В эти сутки инстинкт самосохранения подскажет Скорпионам, что им лучше не вмешиваться в ход событий без особой необходимости. Отсутствие или молчание будет сильным оружием, так как поможет вам выиграть время, накопить впечатления или материал для размышлений. Уместны лишь тонкие способы воздействия на чужое сознание. Можно пустить в ход игру ассоциаций, музыкальное послание, намек или подтекст.

Стрелец

Сегодня многие Стрельцы будут теряться в догадках относительно чужих намерений. Возможны сомнения в искренности чьих-то чувств, неясности в финансовых соглашениях. Даже удачное сотрудничество в течение дня может сойти на нет, в силу взаимных или односторонних подозрений. Звезды советуют не придавать значения тому, что не подтверждено фактами, а если подозрения обоснованы, не спешить с вопросами.

Козерог

Козерогам сегодня нежелательно заниматься напряженной ответственной работой, а также мелкими делами, требующими повышенной аккуратности и идеального глазомера. Вплоть до ночи возможны проблемы с концентрацией внимания, точной диагностикой и системным критическим мышлением. Не исключено, что будут допущены ошибки и придется переделать именно тот фрагмент работы, который вам больше всего нравился.

Водолей

Этот день Водолеям лучше отвести для отдыха — или творческих свободных занятий, не связанных с большими нагрузками. Это сутки пассивной гармонии. Окажутся на приятной для себя волне Водолеи-романтики, влюбленные, мечтатели. Звезды не рекомендуют ставить конкретные сложные цели, браться за новые проекты с нуля или пытаться повторить вчерашний успех: заманчивой идее помешает лень или рассеянность.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы неплохо чувствуют себя в атмосфере неопределенности и идеализма. Многие Рыбы ухитрятся извлечь из нее пользу — например, удачно умолчат о своих чувствах или смогут уйти от ответственности. В практических сферах дела обстоят не так гладко. Возможны эстетические и финансовые промахи. Не стоит заниматься деловыми и хозяйственными вопросами, ремонтом, покупками, обменом, поисками жилья.

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