Деньги повалятся с неба — финансовый гороскоп на 20-26 июля

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овны в начале недели могут столкнуться с препятствиями в деловом взаимодействии. Возможно, вам будет нелегко получить доступ к необходимой информации, и от этого вы не сможете действовать целенаправленно и результативно. Могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Вам могут высказать порицание из-за медлительности в работе и отставанием от графика. Старайтесь своевременно завершать начатые дела и не откладывать ничего в долгий ящик. Если вы занимаете руководящую должность, то можете почувствовать, что лишаетесь поддержки, опоры и ваши позиции могут ослабеть. Середина и вторая половина недели благоприятствует получению доходов от ресурса недвижимости. Хорошо заниматься ремонтно-строительными работами, сельским хозяйством и сделками с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется заниматься технической модернизацией производственных площадок, мастерских, офисов и складских помещений.

Телец

У Тельцов в начале недели могут возникнуть сложности в деловых контактах. Запланированная деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Доступ к важной информации может быть затруднен. В ходе деловых поездок и командировок могут возникнуть осложнения в пути. А при работе на транспорте возрастает вероятность поломок транспортных средств. Кроме того, есть риск получить штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Вторая половина недели позволит вам решить все вопросы, которые не удавалось сдвинуть с мертвой точки ранее. Активизируются деловые контакты. Вы сможете воспользоваться своими деловыми связями для решения актуальных вопросов. Вам удастся легко договориться о сотрудничестве с интересующими вас людьми. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте. Успешно идет учеба и освоение новых компьютерных технологий.

Близнецы

У типичных Близнецов в начале недели могут быть задержки с поступлением денег на ваши счета. Обещанные денежные переводы в счет оплаты за предоставленные услуги могут не поступить по независящим от вас причинам. Поэтому на эти дни лучше не планировать проведение платежей, оплату счетов и тому подобное. Вам может элементарно не хватить денег на это. Крайне нежелательно делать крупные покупки по кредитной карте и прибегать к финансовым заимствованиям. Оформленная в эти дни банковская ссуда может повиснуть тяжелым бременем на вашем бюджете – погасить эту ссуду будет очень трудно. Вторая половина недели позволит вам править свое финансовое положение. Доходы могут вырасти как от основной работы, так и от дополнительной подработки. Особенно преуспеют те, кто выполняет заказы клиентов на фрилансе. Также это благоприятное время для оформления к получению всевозможных льгот, налоговых вычетов, субсидий и компенсаций.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе будут стремиться к проявлению инициативы в делах. Однако в начале недели ваши усилия могут столкнуться с препятствиями. Это тем более вероятно, если ваша работа связана с деловым партнерским сотрудничеством и с услугами. Ваши идеи и инициативы могут не получить поддержки со стороны деловых партнеров. Более того, при попытке самостоятельно реализовать свои намерения вы можете столкнуться с противодействием. Что касается работы в сфере услуг, то в эти дни у вас может быть мало клиентов и вы вынуждены будете простаивать без дела. Середина и вторая половина недели складывается удачно для работы на перспективу, с прицелом на будущее. Успешно идут работы в составе творческой группы. Хорошо заниматься планированием, научными исследованиями и проектно-конструкторскими разработками. В эти дни вашим инициативам будет сопутствовать удача.

Лев ‌‌

В начале недели Львы могут столкнуться с осложнениями в текущих делах. Возможно, вам будет сложно проявить свою инициативу, и вы будете вынуждены оставаться в бездействии. Внешние обстоятельства могут оказаться сильнее вашей способности им противостоять. Поэтому лучше не предпринимать никаких важных действий и просто переждать эти дни. Наиболее проблемными темами могут стать отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не следует браться за те дела, которые требуют больших физических усилий. Дело в том, что ваш энергетический потенциал может быть ослаблен и перегрузки на работе могут привести к ухудшению самочувствия. Середина и вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимается дополнительной подработкой, выполняет мелкую ручную работу при выполнении частных заказов. В частности, речь может идти о ремонте бытовой техники и электроники. Также вашей карьере может помогать некий влиятельный покровитель.

Дева ‌‌

В начале недели Девам не рекомендуется браться за новые дела. Попытка что-либо усовершенствовать и обновить может столкнуться с осложнениями. Например, идеи изобретателей и рационализаторов могут оказаться несостоятельными при попытке применить их на практике. Также в эти дни в зону риска попадает спекулятивный бизнес. Игроки на валютной и фондовой бирже могут понести убытки из-за резких колебаний на рынках. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на середину и вторую половину недели, когда ситуация значительно улучшается. Это прекрасное время для учебы и обмена опытом. Вы можете почувствовать усиление интеллектуальных способностей, что позволит вам быстро усваивать большие массивы полезной информации. Хорошее время для служебных командировок и контактов с иностранцами. Бизнесменам рекомендуется ориентировать себя на экономическую экспансию и расширение географии бизнеса.

Весы ‌‌

У Весов в начале недели могут возникнуть осложнения в карьере. Если вы занимаете руководящую должность, то можете столкнуться с препятствиями при завершении плановых работ. А это может привести к срыву графика и к нарушению обязательств. Для рядовых работников эти дни могут быть связаны с осложнениями отношений с начальством. Вам могут сделать замечание за медлительность в работе. Середина и вторая половина недели благоприятствует для смены места работы. Если вы были недовольны своей работой, то самое время поискать новую. Пертурбации на рабочем месте могут привести к переменам. Но для вас такие перемены могут стать благом, поскольку могут открыть перед вами новые перспективы. Также это хорошее время для руководящих работников, которые планируют проведение реформ, кадровые перестановки и оптимизацию бюджета. Это хорошее время для отказа от всего устаревшего.

Скорпион

Скорпионам в начале недели необходимо позаботиться о своей деловой репутации. Возможно, вам станет поступать информация, в которой может наноситься ущерб вашей репутации. Также может поступать много ложных сведений, что может привести к ошибочным решениям. Это неблагоприятное время для транспортных услуг и служебных командировок. В пути могут случиться неприятности типа поломки транспорта. Планы относительно деловых встреч могут срываться. Середина и вторая половина недели благоприятствует деловому партнерскому сотрудничеству. Можно вести переговоры с людьми из заграницы и из других регионов. Некоторые неформальные договоренности можно подвести к юридическому оформлению. Вы преуспеете в рекламной деятельности и в учебе. Хорошо сдавать экзамены по переаттестации. Можно делать публичные заявления. Работа с клиентскими заказами пойдет успешно.

Стрелец

В самом начале недели Стрельцы могут столкнуться с финансовыми трудностями. У бизнесменов может не хватить оборотных средств для поддержания и развития своих проектов. Ожидаемое поступление средств на ваши банковские счета может задержаться и это может создать напряженность в вопросах срочной оплаты по счетам. В частности вы можете не успеть произвести своевременную оплату процентов в счет погашения банковских ссуд. Середина и вторая половина недели благоприятствует тем, кто работает в реальном секторе экономики и занят производством товаров. Вы сможете повысить производительность труда и качество своей работы. Успешно идет приобретение новых полезных навыков. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения. Это удачное время для смены места работы и для изменения графика работы. Бизнесмены преуспеют в деле технической модернизации.

Козерог

Козерогам в начале недели, возможно, предстоит столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Дело в том, что ваши партнеры будут склонны вести себя инициативно и напористо. В то время как вы можете пребывать в сомнениях и будете внутренне не готовы поддержать своих партнеров. Напряженность в отношениях может возникнуть из-за вашей медлительности. То же самое можно сказать и о переговорном процессе. В результате эти дни могут стать временем упущенных возможностей. Середина и вторая половина недели, напротив, складываются успешно для делового партнерского сотрудничества. Успешно пойдет работа в сфере услуг. У вас может быть много клиентских заказов. Старайтесь в каждый заказ привносить частичку своей индивидуальности. Это особенно уместно при работе с клиентами в сфере культуры, моды, отдыха и развлечений. Делайте жизнь своих клиентов приятнее и красивее.

Водолей

Водолеям в начале недели звезды советуют не перегружать себя большими физическими нагрузками. Дело в том, что в эти дни у вас может быть ослаблен энергетический потенциал, и это может привести к снижению уровня работоспособности. Также вы можете чувствовать повышенную утомляемость из-за снижения иммунитета и будете уязвимы для простудных заболеваний. Другой проблемной темой может стать осложнение отношений с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Не следует ожидать, что вам помогут в решении сложных производственных вопросов – рассчитывайте только на свои силы. Середина и вторая половина недели благоприятствует текущей работе. Особенно преуспеют офисные служащие и мастера по ремонту и обслуживанию машин и механизмов в сервисных центрах. Вы сможете быстро найти и устранить любую поломку.

Рыбы ‌‌

В самом начале недели звезды советуют Рыбам отдавать предпочтение той работе, в которой вы имеете большой опыт и чувствуете себя профессионалом. Вы сможете преуспеть там, глее вам все знакомо и вполне предсказуемо. Вместе с тем крайне нежелательно браться за новые виды деятельности. Оказавшись лицом к лицу перед новыми задачами, вы можете не справиться с работой. Также это проблемное время для представителей творческих профессий и тех, кто имеет свободный график работы. В середине и второй половине недели может произойти улучшение в делах. Активизируется работа в сфере торговли. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и подключить к своим услугам новых клиентов и подписчиков. Бизнесменам рекомендуется заниматься расширением и укреплением деловых связей, совершать поездки, делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.