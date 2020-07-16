Не тратьте время впустую — финансовый гороскоп на 17 июля

Рабочее время сегодня могут съесть разговоры и кофе-брейки.

Овен ‌‌

Овнам необходимо проявлять больше гибкости к решению текущих вопросов. Сегодня звезды советуют вам не ставить перед собой задачу непременно завершить какой-либо проект или работу. Именно на завершающей стадии вы и можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Гораздо успешнее пойдут дела, связанные с обменными и торговыми операциями.

Телец

Тельцам необходимо пресекать попытки окружающих расходовать ваше рабочее время. Сегодня в вашей текущей работе может возникать много отвлекающих факторов. В поле вашего зрения будут появляться люди с идеями и разговорами, не имеющими отношения к реалиям вашей деятельности. Старайтесь не терять времени на все это. И тогда ваши доходы и производительность труда однозначно возрастут.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться достаточно напряженный день с точки зрения финансовой стабильности. Может возникнуть потребность в непредвиденных расходах. Например, сломается техника или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Держите все под своим личным контролем, никому не делегируйте свои полномочия.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки могут оказаться в достаточно сложной и проблематичной ситуации, когда потребуется решать вопросы с учетом твердой, бескомпромиссной позиции деловых партнеров и вышестоящего руководства. Звезды советуют воздерживаться от инициативы и вести себя тихо и незаметно. Возможно, вам будет выгоднее адаптироваться к внешним обстоятельствам, чем пытаться гнуть свою линию.

Лев ‌‌

Сегодня Львам следует обращать особое внимание на степень достоверности поступающей информации. Часто вам будут приходить ложные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете допустить ошибку. Если есть сомнения в целесообразности тех или иных поступков, то посоветуйтесь с друзьями – они могут дать вам правильную подсказку.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам воздерживаться от принятия важных решений, касающихся расходования финансовых средств, инвестиций в коллективные или спекулятивные проекты. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто целенаправленно и долго работает в соответствии с заранее составленным планом.

Весы ‌‌

Весам сегодня, возможно, захочется проявить инициативу в делах, однако, прежде чем это сделать, постарайтесь согласовать свои действия с мнением начальства. Если не получите поддержки, то значит не стоит делать то, о чем вас не просят. Используйте этот день для приобретения новых профессиональных познаний и навыков работы с инструментами.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не допускать даже малейших нарушений правил и норм закона. Больше всего следует опасаться ущерба, который может быть нанесен вашей деловой репутации. Также это не лучшее время для перевозки грузов, командировок, торгово-закупочной деятельности. Не исключено наложение штрафных санкций.

Стрелец

Сегодня у типичных стрельцов может сложиться напряженная финансовая ситуация, когда будет ощущаться острый дефицит денег при необходимости нести незапланированные расходы. Сосредоточьте свои усилия на укреплении делового партнерства – это наиболее выгодное и успешное направление. Могут быть финансовые поступления от партнера.

Козерог

Сегодняшний день складывается с осложнениями для тех Козерогов, кто работает с клиентами в непосредственном контакте. Вы можете потратить много времени впустую, столкнувшись с клиентами, которые сами толком не знают, что хотят от вас получить. Гораздо успешнее пойдет обычная техническая текущая работа. Мастера сервисных центров смогут быстро найти и устранить причину поломки.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут возникнуть трения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь отключить эмоции и подойти объективно к урегулированию чисто рабочих моментов. Личные симпатии и антипатии в работе будут только мешать. Вместе с тем, вы преуспеете в творческих видах деятельности. Можно проводить рекламные акции.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб неблагоприятный день для проведения рискованных финансовых операций. Не соглашайтесь вкладывать свои деньги в высокодоходные фонды и брокерские компании. Также следует быть осторожнее игрокам на фондовых и валютных биржах. А вот для тех, кто работает с недвижимостью, день будет удачным.

Когда замуж? Отвечает таролог

Что мешает вашей личной жизни, как научиться выбирать партнеров, где искать ту самую искреннюю и светлую любовь и как принять верное решение, если кандидатов на место в сердце несколько – на эти и другие вопросы ответят карты.