Принц окажется бродягой — любовный гороскоп на 20-26 июля

Любовный гороскоп на неделю 20-26 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

В первой половине недели Овны продемонстрируют своим любимым не самые лучшие стороны своей натуры. Если ваш союз выдержит испытание, то благодаря партнеру. В выходные найдите способ отблагодарить свою половинку за готовность принять ваши недостатки. Подходящие дни для встреч - 21, 22, 25, 26 июля.

Телец

События этой недели предлагают влюбленным Тельцам не зацикливаться на идеальной картине любви, а принимать реальность и в любом вираже отношений видеть повод для маленького праздника. Партнеры будут ценить в своих Тельцах-возлюбленных не столько практичность, сколько оригинальность и дух креатива.

Близнецы

На этой неделе Близнецам важно остаться для своих любимых источником гармонии, что будет несложно. Ситуация не идеальна, но при любом раскладе событий у вас есть шанс радовать пассию и получать равноценный ответ. Подходящие дни для свиданий и совместных культурных мероприятий - 21, 22, 25, 26 июля.

Рак ‌‌

В начале недели влюбленные Раки могут быть настроены категорично, но очень скоро вновь вернутся к точке распутья или знаку вопроса. Отношения грозят зависнуть в драматичной и сложной фазе. В них придется не рубить сплеча, а поддерживать динамический баланс и пытаться, по мере сил, быть дипломатом.

Лев ‌‌

На этой неделе Львы неожиданно станут очень изобретательными и энергичными в любовных делах. В отношениях, как положено царственным персонам, они предпочтут рулить и вдохновлять - и надо сказать, что это выйдет у них неплохо. Вхождение в новый образ состоится для большинства Львов 21 или 22 июля.

Дева ‌‌

На этой неделе события начнут чаще напоминать Девам, что любовь - это праздник и театр. Душевного общения и духовного взаимопонимания вдруг станет мало для полного счастья, потребуется внешний зажигательный антураж: яркость, щедрость, веселье, креатив, готовность к приключению или рискованной игре.

Весы ‌‌

В личную жизнь Весов эта неделя привнесет дух творчества, игры и увлекательной авантюры. Партнеров сплотят развлечения. Удачные дни - 21, 22, 25, 26 июля. Всплеск позитива поможет нейтрализовать трудные стороны отношений, но не расслабляйтесь: к выходным вновь напомнит о себе давнее яблоко раздора.

Скорпион

События недели мотивируют влюбленных Скорпионов на смелый креатив, заставляют быть в тонусе и в тренде ради конкуренции. На волне вдохновения многие Скорпионы не заметят, что выступают в не свойственной им роли: примеряют образ друга-слуги или маску шута, отступают во имя любви от своих принципов.

Стрелец

На фоне событий этой недели влюбленные Стрельцы оживятся, так как получат новый стимул. В изменившейся обстановке предстоит вложиться в отношения не столько материально, сколько эмоционально и духовно. Наиболее подходящими днями для романтических авантюр и любовных игр станут 21, 22, 25 и 26 июля.

Козерог

На этой неделе любовный триумф Козерогов сомнителен. Роли, которые предложит жизнь, подойдут им лишь отчасти, а выступить в проверенном репертуаре не будет шанса. Нелегко придется Козерогам, чьи партнеры не выносят скуки, требуют игр, развлечений и зрелищ. В дни 20, 25, 26 июля вам нужна выдержка.

Водолей

Водолеям на этой неделе не придется гадать о вкусах своих партнеров: те с детской непосредственностью дадут понять о них сами. Уделите внимание любимому человеку, иначе на вас могут обидеться. Если встреча невозможна, возместите свое отсутствие подарком или сюрпризом, который не даст о вас забыть.

Рыбы ‌‌

На этой неделе счастливо влюбленные Рыбы почувствуют себя неуютно, так как им начнет не хватать интимности. Внешние атрибуты любви (подарки, ухаживания) покажутся им ненужной клоунадой и лишней тратой сил. Неблагополучные пары, наоборот, будут не прочь скрыть свой разлад за ширмой показных блесток.

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